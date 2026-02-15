LeBron James questiona novo formato do NBA All-Star Game: 'Tentando entender'

O NBA All-Star Game 2026, sediado na tecnológica Intuit Dome, em Los Angeles, marca uma das mudanças mais drásticas na história do evento festivo. Abandonando o tradicional confronto de 48 minutos, a liga implementou um mini-torneio triangular entre três equipes: USA Stars, USA Stripes e o Team World. No entanto, a novidade não convenceu totalmente a maior estrela da noite, LeBron James.

continua após a publicidade

LeBron James, camisa 23 do Los Angeles Lakers e da Seleção Americana, fala em uma coletiva de imprensa antes do 75º NBA All-Star no Intuit Dome (Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista coletiva prévia ao NBA All-Star, o King, que faz sua 22ª aparição consecutiva no Jogo das Estrelas, foi sincero ao avaliar a transição do clássico Leste contra Oeste para o modelo de "EUA contra o Mundo".

— Gosto do formato Leste/Oeste. Eles estão tentando algo novo, vamos ver o que acontece, mas é EUA contra o Mundo. O mundo é gigantesco em comparação aos EUA, então estou tentando entender como isso faz sentido — disparou o ala do Los Angeles Lakers.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na NBA

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ NBA All-Star 2026: Saiba o que é, programação e escalações do fim de semana das estrelas

A crítica de LeBron James toca em um ponto sensível: a proporção de talentos. Enquanto os Estados Unidos dividiram seus astros em duas equipes (Stars e Stripes) para equilibrar o torneio, o Team World concentra potências globais como Nikola Jokic, Luka Doncic e a sensação Victor Wembanyama. Para LeBron James, a vasta escala geográfica e a crescente dominância internacional na liga tornam a comparação direta "EUA vs. Mundo" curiosa do ponto de vista competitivo.

continua após a publicidade

Como será o novo formato do NBA All-Star Game 2025?

O NBA All-Star Game 2026 resgata a ideia de Estados Unidos contra Mundo, mas em um formato reformulado. Em vez do tradicional jogo único, o evento será novamente organizado como um mini-torneio entre equipes: duas compostas por jogadores norte-americanos e uma formada por atletas internacionais. Cada elenco terá pelo menos oito jogadores, e todas as partidas terão duração de 12 minutos.

O torneio seguirá um sistema de todos contra todos em sequência. No Jogo 1, a Equipe A enfrenta a Equipe B. A vencedora avança para encarar a Equipe C no Jogo 2, enquanto a derrotada enfrenta a mesma Equipe C no Jogo 3. Ao fim dessa fase, as duas equipes com melhor campanha se classificam para a final, o Jogo 4. Se houver empate triplo – com cada time somando uma vitória e uma derrota – o desempate será definido pelo saldo de pontos acumulado nas partidas iniciais.

Os 24 jogadores do NBA All-Star – 12 por conferência – foram escolhidos pelo modelo tradicional: titulares definidos por votos de fãs (50%), atletas (25%) e mídia (25%), e reservas indicados pelos técnicos, com a novidade de que a seleção será sem distinção de posição. Se a votação não garantisse ao menos 16 jogadores dos EUA e oito internacionais, o comissário Adam Silver poderá convocar nomes extras para completar os elencos, o que pode fazer uma equipe ultrapassar o mínimo previsto de atletas.

Time EUA Estrelas: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson e Tyrese Maxey.

Time EUA Listras: Jayles Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell e De'Aaron Fox.

Time Mundo: Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Sengun, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama e Norman Powell.