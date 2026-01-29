menu hamburguer
NBA

Warriors prepara proposta de peso para tirar Antetokounmpo do Bucks

Franquia de San Francisco quer unir Giannis e Stephen Curry

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/01/2026
17:45
Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)
O Golden State Warriors não está apenas monitorando, mas já iniciou contatos para tentar uma das trocas mais impactantes da história recente da liga. Segundo o jornalista Anthony Slater, jornalista que cobre o Golden State Warriors na ESPN americana, a franquia de San Francisco está disposta a abrir mão de suas principais joias para tirar Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks.

Stephen Curry Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Noah Graham / AFP)

Após tentativas frustradas de buscar grandes estrelas na última offseason, a diretoria do Warriors parece decidida a entregar ao astro Stephen Curry um parceiro de elite para maximizar seus últimos anos de alto nível.

De acordo com Slater, para convencer o Milwaukee Bucks a abrir mão de seu maior ídolo, o Golden State Warriors estruturou um pacote que une talento imediato e futuro garantido. Os nomes na mesa são os pilares da nova geração dos Warriors: Brandin Podziemsk, Jonathan Kuminga, que é visto como o ativo mais valioso do Warriors hoje, e múltiplas escolhas de 1ª rodada de 2032.

Tudo sobre

