Warriors prepara proposta de peso para tirar Antetokounmpo do Bucks
Franquia de San Francisco quer unir Giannis e Stephen Curry
O Golden State Warriors não está apenas monitorando, mas já iniciou contatos para tentar uma das trocas mais impactantes da história recente da liga. Segundo o jornalista Anthony Slater, jornalista que cobre o Golden State Warriors na ESPN americana, a franquia de San Francisco está disposta a abrir mão de suas principais joias para tirar Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks.
Após tentativas frustradas de buscar grandes estrelas na última offseason, a diretoria do Warriors parece decidida a entregar ao astro Stephen Curry um parceiro de elite para maximizar seus últimos anos de alto nível.
De acordo com Slater, para convencer o Milwaukee Bucks a abrir mão de seu maior ídolo, o Golden State Warriors estruturou um pacote que une talento imediato e futuro garantido. Os nomes na mesa são os pilares da nova geração dos Warriors: Brandin Podziemsk, Jonathan Kuminga, que é visto como o ativo mais valioso do Warriors hoje, e múltiplas escolhas de 1ª rodada de 2032.
