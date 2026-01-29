menu hamburguer
NBA

VÍDEO: Astro da NBA quebra dentes após cotovelada de ídolo do Celtics

Onyeka Okongwu, do Utah Jazz, mostrou como ficou após pancada de Jaylen Brown

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
16:57
Onyeka Okongwu com os dentes quebrados após jogo da NBA (Foto: Jaiden Tripi/Getty Images/AFP)
imagem cameraOnyeka Okongwu com os dentes quebrados após jogo da NBA (Foto: Jaiden Tripi/Getty Images/AFP)
circulo vermelho com exclamaçãoATENÇÃO!

Imagens fortes abaixo

Uma cotovelada de Jaylen Brown custou muito mais do que apenas dois lances livres: Onyeka Okongwu quebrou dois dentes. Na última quinta-feira (28), o lance aconteceu durante a derrota do Boston Celtics por 106 a 117. Nas redes sociais, o pivô do Utah Jazz mostrou como ficou após a pancada recebida.

Relembre o lance

Jaylen Brown tentava superar a defesa do Jazz enquanto ia em direção ao garrafão em busca de mais dois pontos. No meio do caminho, encontrou Okongwu e foi quando o acidente aconteceu. A cotovelada do astro do Celtics acertou o jovem pivô direto na boca.

O momento mais impactante da noite, no entanto, foi quando Onyeka retornou para cobrar os lances livres como se nada tivesse acontecido, mesmo com a boca completamente ensanguentada e a ausência de alguns dentes. Assista o lance abaixo:

Horas após o duelo, Okongwu compartilhou em seu perfil no Instagram como ficou o estado da sua gengiva. No registro, ele aparece com dois dentes da parte da frente soltos e muito sangue.

Onyeka Okongwu com os dentes quebrados após jogo da NBA (Foto: Reprodução/Instagram)
Onyeka Okongwu com os dentes quebrados após jogo da NBA (Foto: Reprodução/Instagram)

Jaylen Brown pede desculpas

A colisão com o pivô do Jazz foi lamentada por Jaylen durante a coletiva após o jogo. Na entrevista, o ala de Boston chegou aina a desejar uma boa recuperação a Onyeka.

— Sei por experiência própria, com fraturas no rosto e dentes lascados, que isso é um transtorno. Então, não foi intencional. Sei que vai ser um longo dia no dentista. Espero que ele se recupere bem — disse o ala.

Tudo sobre

