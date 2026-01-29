VÍDEO: Astro da NBA quebra dentes após cotovelada de ídolo do Celtics
Onyeka Okongwu, do Utah Jazz, mostrou como ficou após pancada de Jaylen Brown
- Matéria
- Mais Notícias
Imagens fortes abaixo
Relacionadas
Uma cotovelada de Jaylen Brown custou muito mais do que apenas dois lances livres: Onyeka Okongwu quebrou dois dentes. Na última quinta-feira (28), o lance aconteceu durante a derrota do Boston Celtics por 106 a 117. Nas redes sociais, o pivô do Utah Jazz mostrou como ficou após a pancada recebida.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Relembre o lance
Jaylen Brown tentava superar a defesa do Jazz enquanto ia em direção ao garrafão em busca de mais dois pontos. No meio do caminho, encontrou Okongwu e foi quando o acidente aconteceu. A cotovelada do astro do Celtics acertou o jovem pivô direto na boca.
O momento mais impactante da noite, no entanto, foi quando Onyeka retornou para cobrar os lances livres como se nada tivesse acontecido, mesmo com a boca completamente ensanguentada e a ausência de alguns dentes. Assista o lance abaixo:
Horas após o duelo, Okongwu compartilhou em seu perfil no Instagram como ficou o estado da sua gengiva. No registro, ele aparece com dois dentes da parte da frente soltos e muito sangue.
➡️ Noite de NBA tem show de brasileiro, cotovelada e possível adeus de LeBron em Cleveland
Jaylen Brown pede desculpas
A colisão com o pivô do Jazz foi lamentada por Jaylen durante a coletiva após o jogo. Na entrevista, o ala de Boston chegou aina a desejar uma boa recuperação a Onyeka.
— Sei por experiência própria, com fraturas no rosto e dentes lascados, que isso é um transtorno. Então, não foi intencional. Sei que vai ser um longo dia no dentista. Espero que ele se recupere bem — disse o ala.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias