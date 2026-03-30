Tatum brilha, e Celtics dominam Hornets para se classificar aos playoffs da NBA

Mesmo atuando fora de casa, o Boston Celtics, vice-líder da Conferência Leste, derrotou o Charlotte Hornets por 114 a 99, selando oficialmente sua classificação para os playoffs da NBA. O triunfo marcou a terceira vitória seguida da franquia, que contou com uma noite inspirada de suas principais peças para silenciar o ginásio adversário.

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Brilho das estrelas e a força do banco

Na ausência de Jaylen Brown, fora pelo segundo jogo consecutivo devido a uma tendinite no tendão de aquiles esquerdo, Jayson Tatum assumiu o protagonismo absoluto. O astro flertou com o duplo-duplo ao anotar 32 pontos, distribuir oito assistências e converter cinco bolas de longa distância.

No entanto, o diferencial veio de Payton Pritchard. Substituindo Brown com maestria, o armador somou 28 pontos, mantendo uma média de 25,1 pontos nos oito jogos em que atuou como titular nesta temporada. O garrafão também teve voz, com o português Neemias Queta contribuindo com 17 pontos e oito rebotes cruciais.

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Defesa de elite anula especialidade da casa

Conhecido por ser o time que mais converte arremessos de três na liga (1.210 cestas na temporada), o Hornets viveu uma noite de deserto técnico no perímetro. A defesa de Boston sufocou os donos da casa, limitando o Charlotte a apenas 12 acertos em 43 tentativas. O astro LaMelo Ball marcou 19 pontos e Miles Bridges 14 pontos em tentativa de liderar a reação..

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Após abrir 19 pontos de vantagem no primeiro tempo, o Boston viu o Charlotte reduzir a diferença para nove no último quarto. Foi o momento da "assinatura" de Tatum: uma bola de três do topo da chave sobre Bridges, seguida de um gesto para a torcida, restaurando a tranquilidade no placar. Quando Pritchard converteu uma bandeja a pouco menos de quatro minutos do fim, ampliando a margem para 17 pontos, o técnico Charles Lee jogou a toalha e retirou seus titulares.

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Próximos compromissos

Apesar da derrota, o Charlotte Hornets já tem motivos para celebrar, pois garantiu, no mínimo, uma vaga no play-in após uma sequência positiva em casa. Quanto aos próximos compromissos, o Boston Celtics encara o Atlanta Hawks já nesta segunda-feira (30), enquanto o Charlotte Hornets viaja para enfrentar o Brooklyn Nets na terça-feira (31).

Payton Pritchard tirando Miles Bridges da frente durante a partida entre Charlotte Hornets x Boston Celtics (Foto: Brock Williams-Smith / Getty Images via AFP)

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