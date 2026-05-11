'GOAT': web elogia Wembanyama após expulsão na NBA

Principal referência do San Antonio, Wembanyama deixou a quadra neste domingo (10) após receber a punição máxima da arbitragem. O lance aconteceu no segundo período do quarto jogo da série das Semifinais de Conferência da NBA, quando o francês atingiu Naz Reid com uma cotovelada durante disputa física próxima ao garrafão.

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Sem seu principal jogador, o Spurs perdeu intensidade e viu o Timberwolves controlar o restante da partida até confirmar a vitória e empatar a série. Nas redes sociais, a atitude viralizou rapidamente entre torcedores da NBA:

Wembanyama está macetando nos playoffs entrou no protocolo de concussão e ainda meteu uma cotovelada na boca do Naz Reid e foi ejetado



E ainda estamos só no 2° round



Caminhando a PASSOS LARGOS pra se tornar o GOAT e ainda com uma personalidade única — Lil Kleber (@LilKleber_) May 11, 2026

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Técnico do Spurs critica arbitragem

Após o jogo, o técnico do Spurs, Mitch Johnson criticou a arbitragem da NBA e saiu em defesa do francês. Segundo ele, Wembanyama sofre contato excessivo desde que chegou à liga e não recebe proteção adequada dos árbitros.

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Johnson afirmou que entende a reação do jogador diante da postura física dos adversários e classificou a situação como "revoltante".

— Fico feliz que ele tenha resolvido por conta própria. Não no sentido de que eu queria que ele desse uma cotovelada no Naz Reid, quero deixar isso claro. Estou feliz que o Naz Reid está bem. Mas ele (Wembanyama) vai ter que se proteger se ninguém fizer isso por ele.

O treinador também disse que o Spurs tenta orientar o jovem astro sobre como lidar com esse tipo de marcação, mas destacou que há um limite para o que o jogador consegue suportar em quadra.

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— Está chegando a um ponto que, se as pessoas responsáveis por controlar o jogo e proteger a fisicalidade do jogo (árbitros) não fizerem isso, então, em algum momento ele vai ter que se proteger.

Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, gesticula durante o primeiro quarto da partida contra o Minnesota Timberwolves no jogo quatro da segunda rodada dos playoffs da Conferência Oeste (Foto: David berding/Getty images/Afp)

EXPULSO DIRETO



Victor Wembanyama foi EXPULSO DIRETO do Jogo 4 hoje durante o 2Q por conta desta cotovelada no Naz Reid



Recebeu uma Falta Flagrante 2



A punição mais pesada



Primeira vez que ele é expulso desse jeitopic.twitter.com/Fk2hq4xAOk — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) May 11, 2026

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