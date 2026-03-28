O Golden State Warriors vive um momento delicado com as lesões de Stephen Curry e Jimmy Butler, seus principais astros. Em meio a grandes problemas, uma solução parece ter surgido de dentro do elenco: Gui Santos. O brasileiro acumula atuações brilhantes nos últimos jogos na NBA – cenário que se repetiu na vitória contra o Washington Wizards por 131 a 126 nesta sexta-feira (27).

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É comum que os times compartilhem alguns dos momentos de maiores de destaque, durante a partida, nas redes sociais. Normalmente, o foco das publicações segue também os melhores jogadores em quadra. Para a felicidade dos fãs brasileiros, além do cestinha Kristaps Porzingis, Gui Santos esteve em evidência no perfil do Warriors.

Veja alguns dos momentos de Gui

O brasileiro esteve a apenas um ponto de dividir o posto de maior pontuador com o pivô. Além dos 27 pontos convertidos, Gui contribuiu com quatro rebotes e quatro assistências. Esse foi o sétimo em 10 jogos que o ala registrou mais de 15 pontos, e o terceiro com mais de 20 pontos.

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Gui Santos vinha de marca histórica na NBA

O ala vive seu melhor momento nos Estados Unidos e se tornou o primeiro brasileiro em 12 anos a atingir a marca de 30 pontos em um jogo da temporada regular. Antes dele, apenas Leandro Barbosa (41 pontos em 2009), Anderson Varejão (35 em 2012) e Nenê Hilário (30 em 2013) haviam alcançado o feito.

Além dos 31 pontos, Gui Santos somou três rebotes, dois roubos, uma assistência e um toco em 34 minutos. Outros destaques foram Brandin Podziemski (22 pontos e seis rebotes) e Kristaps Porziņģis (17 pontos). O técnico Steve Kerr não poupou elogios ao brasileiro na coletiva:

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— Ele continua melhorando. É muito astuto e encontra diferentes maneiras de chegar ao aro. Tem um ótimo jogo de pés e está muito confortável nos arremessos. É divertido ver o Gui florescer. Ele sabe que confio nele e ganhou muita confiança. Com as lesões que tivemos, ele se tornou um dos nossos melhores criadores de jogadas — afirmou o treinador.