Fim de uma era? LeBron desabafa após eliminação na NBA e deixa futuro em aberto
Astro do Lakers encerrou a temporada nesta segunda-feira (11)
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O Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers por 115 a 110 nesta segunda-feira (11) e garantiu vaga na final da Conferência Oeste da NBA. A equipe fechou a série em 4 a 0 e manteve campanha perfeita nos playoffs, com oito vitórias consecutivas.
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A partida também aumentou a incerteza sobre o futuro de LeBron James: aos 41 anos, o astro encerra contrato com os Lakers ao fim da temporada e ainda não definiu se continuará jogando.
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LeBron evita definir aposentadoria
Após a eliminação, LeBron James admitiu que ainda não sabe qual será seu próximo passo na carreira:
— Não sei o que o futuro me reserva. Vou conversar novamente com minha família, passar tempo com eles e, quando chegar o momento, vocês saberão o que decido fazer — afirmou.
Maior pontuador da história da NBA, LeBron completou sua 23ª temporada na liga. Nos Estados Unidos, especula-se sobre três possibilidades para o veterano: renovação com os Lakers, aposentadoria ou uma última temporada pelo Cleveland Cavaliers.
O astro também comentou sobre o papel diferente que exerceu nesta temporada:
— Não considero que meu ano tenha sido uma decepção. Me colocaram em posições que nunca antes havia ocupado na carreira. Nunca antes havia sido a terceira opção, e poder brilhar nesse papel foi muito bom para mim nesta altura da carreira — declarou.
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