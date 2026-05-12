O Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers por 115 a 110 nesta segunda-feira (11) e garantiu vaga na final da Conferência Oeste da NBA. A equipe fechou a série em 4 a 0 e manteve campanha perfeita nos playoffs, com oito vitórias consecutivas.

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A partida também aumentou a incerteza sobre o futuro de LeBron James: aos 41 anos, o astro encerra contrato com os Lakers ao fim da temporada e ainda não definiu se continuará jogando.

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LeBron evita definir aposentadoria

Após a eliminação, LeBron James admitiu que ainda não sabe qual será seu próximo passo na carreira:

— Não sei o que o futuro me reserva. Vou conversar novamente com minha família, passar tempo com eles e, quando chegar o momento, vocês saberão o que decido fazer — afirmou.

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Maior pontuador da história da NBA, LeBron completou sua 23ª temporada na liga. Nos Estados Unidos, especula-se sobre três possibilidades para o veterano: renovação com os Lakers, aposentadoria ou uma última temporada pelo Cleveland Cavaliers.

O astro também comentou sobre o papel diferente que exerceu nesta temporada:

— Não considero que meu ano tenha sido uma decepção. Me colocaram em posições que nunca antes havia ocupado na carreira. Nunca antes havia sido a terceira opção, e poder brilhar nesse papel foi muito bom para mim nesta altura da carreira — declarou.

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LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

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