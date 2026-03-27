Felício destaca intensidade do Franca no NBB e compara com a NBA

Cristiano Felício faz parte do seleto grupo de brasileiros que alcançou o sonho de atuar na NBA, defendendo o Chicago Bulls de 2015 a 2021. Atualmente, o pivô veste uma das camisas mais tradicionais do NBB, a do Sesi Franca, e garante que a atmosfera entre as duas cidades é mais semelhante do que se imagina.

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— São duas cidades que realmente abraçam o basquete. São lugares onde as pessoas vivem o esporte de forma muito intensa. Em Chicago, o pessoal realmente te abraça quando você está jogando pelo time, e em Franca é da mesma maneira. Fico muito feliz de ter jogado em pontos altos da carreira assim, porque são duas cidades que respiram basquete. Não há nada melhor do que jogar em lugares assim. Claro que traz aquela pressão por títulos, mas é exatamente isso que constrói o nome dessas equipes — revelou o jogador durante o café da manhã oficial do Jogo das Estrelas, nesta sexta-feira (27).

O jogador chegou a atuar em equipes da Alemanha, Espanha, Japão antes de assinar seu contrato com o Franca. Na temporada atual, o pivô jogou 26 partidas, com média de dez pontos, oito rebotes e uma assistência.

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Victão entra no lugar de Felício no Jogo das Estrelas do NBB devido lesão

Apesar de ser o capitão do Time Felício, o pivô não entrará em quadra no Jogo das Estrelas, que acontece neste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A ausência ocorre por conta de uma entorse no tornozelo direito; portanto, o camisa 6 do Franca participará do evento liderando e apoiando seus companheiros diretamente do banco de reservas.

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Alexey, Felício (ex-jogador da NBA, Shamell e Wini participam do café da manhã pré Jogo das Estrelas do NBB (Foto: Isabella Zuppo)

Além de Victão, o Time Felício é composto por: Alex Garcia, Andrezão, Yan Djalo, Matheusinho, Georginho, Daniel Von Haydin, Alexandre Paranhos e Rafael Paulichi.

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