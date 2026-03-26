Astro da NBA participa da abertura de Brasil x França

Nesta quinta-feira (26), Brasil e França disputam um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de futebol no Gillete Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E quem marcou presença foi Jayson Tatum, astro da NBA de 2,03m. O jogador do Boston Celtics participou do momento do "cara ou coroa" antes do início do confronto.

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Tatum, que se recuperou este ano de uma grave lesão no tendão de Aquiles, foi ao gramado e cumprimentou os capitães Casemiro, do Brasil, e Mbappé, da França. Veja o vídeo abaixo:

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Jayson Tatum flerta com triplo-duplo em retorno triunfal na NBA

Na volta de Jayson Tatum, à NBA, 298 dias após lesão, o jogador do Boston Celtics protagonizou uma atuação em alto nível e flertou com um triplo-duplo.

O camisa 0 terminou a partida contra o Dallas Mavericks, no início de março, com 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências em apenas 27 minutos. Tatum mostrou que a pontaria está em dia na linha dos três pontos e protagonizou o lance da noite ao cravar uma enterrada após rebote ofensivo em arremesso de Payton Pritchard.

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Entretanto, o cestinha do jogo foi o companheiro Jaylen Brown, que terminou com 28 pontos, sete rebotes e sete assistências.

Jayson Tatum, astro da NBA, participou da abertura de Brasil x França (Foto: Reprodução)

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