LeBron James e o Los Angeles Lakers foram eliminados pelo Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA por 4 a 0.

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Na noite desta segunda-feira (11), o Los Angeles Lakers sofreu uma "varrida" do Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA que busca o back-to-back (ou seja, voltar a ser campeão). O bom desempenho de LeBron durante a série (23.3 pontos, 6.0 rebotes, 5.8 assistências e 1.3 roubadas de bola) não foi suficiente para evitar a sua quarta derrota por 4 a 0 nos playoffs. E isso pode ser especialmente bom para a equipe de Oklahoma. Todos os times que "varreram" o camisa 23 se tornaram campeões, seja na década de 2000, 2010 ou 2020.

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A primeira varrida de LeBron - Spurs

A primeira "cicatriz" do King James veio ainda nos primeiros anos de sua carreira. Com apenas 22 anos, LeBron carregou um elenco limitado do Cleveland Cavaliers até sua primeira final de NBA, em 2007. Contudo, sofreu um choque de realidade contra o San Antonio Spurs.

O time era treinado pelo lendário Gregg Popovich, que montou uma estratégia defensiva que forçava o craque de Cleveland a infiltrar menos e arriscar mais arremessos de fora do garrafão. Isso rendeu sua pior média de pontos nesses playoffs (22 pontos) e uma baixa porcentagem de acerto nos arremessos (35.6%).

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Além disso, o Spurs era liderado por grandes nomes como Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili, que formaram uma dinastia na equipe. Ainda assim, Duncan reconheceu o talento do jovem. Após vencer as finais, disse a LeBron: "Em breve essa liga será sua".

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A varrida mais injusta de LeBron - Warriors

Em 2018, LeBron já era uma unanimidade na NBA. Com quatro prêmios de MVP e três títulos da NBA, o camisa 23 chegou à sua oitava final seguida. Em Cleveland, foram quatro finais consecutivas, entre 2015 e 2018, com direito ao único título do clube, em 2016.

Apesar disso, o Cavs já não contava com Kyrie Irving e dependeu de grandes atuações de James para chegar a mais uma final, contra o Golden State Warriors. Em um de seus auges individuais, LeBron teve médias superiores a 30 pontos em todas as séries desses playoffs.

Contra um elenco rodeado de estrelas, como Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, LeBron fez 51 pontos no primeiro jogo das finais. Apesar da atuação, um erro de J.R. Smith ajudou o Cleveland a perder o jogo, no que se tornou o grande símbolo dessa série. Frustrado, James socou um quadro branco no vestiário após a derrota e jogou os outros três jogos com a mão "praticamente quebrada", segundo o próprio jogador.

Varrida em Los Angeles - Nuggets

Em 2023, o Los Angeles Lakers já não era o mesmo time que foi campeão em 2020. Iniciou a pós-temporada pelo play-in, o que ajudou a desgastar o elenco até a série contra o Denver Nuggets, na final da Conferência Oeste. Além disso, LeBron jogou os playoffs com uma lesão no tendão do pé.

Apesar do 4 a 0, os jogos foram equilibrados. No último, inclusive, LeBron fez 40 pontos. O Nuggets, liderado pelo Nikola Jokic, avançou às finais da NBA e venceu o Miami Heat por 4 a 1.

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