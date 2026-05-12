Brandon Clarke, ala do Memphis Grizzlies, morre aos 29 anos

Morreu Brandon Clarke, ala do Memphis Grizzlies, aos 29 anos, como anunciado pela sua agência Priority Sports nesta terça-feira (12). A causa não foi divulgada. Em nota, a equipe lamentou o falecimento do jogador e prestou condolências à família.

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"Estamos devastados com a trágica perda de Brandon Clarke. Brandon foi um companheiro de equipe excepcional e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis jamais será esquecido. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos neste momento difícil."

No início de abril, Clarke foi preso em Arkansas (EUA) por posse e tráfico de drogas. Além disso, foi acusado também de ultrapassagem indevida e fuga/excesso de velocidade.

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Brendon Clarke na NBA

O jogador foi a 21ª escolha do draft da NBA em 2019, logo pelo Memphis Grizzlies, por onde atuou em todo seu tempo na NBA. Ao longo de sete temporadas, o ala teve média de 10,2 pontos e 5,5 rebotes por jogo.

Brandon Clarke em ação pela NBA (Foto: AFP)

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