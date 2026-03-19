O Los Angeles Lakers segue imparável. Na noite desta quarta-feira (19), a franquia californiana superou o Houston Rockets por 124 a 116, selando seu décimo triunfo em onze jogos. O protagonismo absoluto ficou por conta de Luka Doncic e LeBron James: juntos, o esloveno e o "King" somaram 70 pontos, mais da metade do placar da equipe, confirmando uma química que tem sido o motor da ascensão do time na temporada.

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O fenômeno esloveno

Luka Doncic flertou com a perfeição ao anotar 40 pontos, 10 assistências e 9 rebotes, ficando a apenas um passo de mais um triplo-duplo. O armador, que vem de uma sequência avassaladora com média de 38,1 pontos nos últimos sete confrontos, alcançou um feito histórico: segundo o Real App, ele é agora o armador com o maior número de jogos de 40 pontos e 10 assistências nas últimas 60 temporadas.

Sua consistência, especialmente após superar desafios pessoais, é a base da atual invencibilidade de sete partidas dos Lakers. Em 38 minutos de quadra, Doncic castigou a defesa texana com sete bolas do perímetro e um controle de jogo magistral.

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Luka Doncic abraça LeBron James e comemora com companheiros após marcar três pontos contra os Rockets no Toyota Center. (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images/AFP)

A eterna juventude de LeBron James

Aos 41 anos, LeBron James continua desafiando a lógica. Com uma eficiência cirúrgica, o ala converteu 13 de 14 arremessos de quadra (92,8%), igualando sua melhor marca pessoal estabelecida há mais de uma década, em 2013. Além dos 30 pontos anotados, James ultrapassou a barreira dos 12.000 rebotes na carreira, tornando-se o 23º jogador na história da liga a atingir tal marca.

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O golpe final e a instabilidade texana

O duelo foi decidido nos detalhes finais. Faltando apenas 90 segundos e com uma vantagem de quatro pontos, a conexão entre as estrelas brilhou: Doncic serviu LeBron para uma enterrada que incendiou a arena. Após um erro de posse de bola de Kevin Durant no ataque seguinte, Doncic selou o destino dos Rockets com uma bola de três decisiva, esticando a vantagem para 120 a 111 a menos de um minuto do fim.

Pelo lado dos Rockets, nem o retorno de Alperen Sengun, que anotou um duplo-duplo de 27 pontos e 10 assistências após lesão nas costas, foi suficiente para frear os donos da casa. Amen Thompson também se destacou com 26 pontos e 11 rebotes, mas a noite apagada de Kevin Durant no primeiro tempo (apenas dois pontos) pesou no resultado final.

Esta foi a terceira derrota de Houston em quatro jogos, evidenciando o momento de oscilação da equipe texana diante da soberania de Los Angeles, que já havia vencido o confronto direto na última segunda-feira (16).

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LeBron James arremessa a bola contra Alperen Sengun durante o primeiro tempo no Toyota Center. (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

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