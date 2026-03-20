Herança de Kobe Bryant? Doncic iguala marca e revive roteiro marcante da lenda

Luka Doncic teve uma atuação impressionante para os torcedores do Los Angeles Lakers na noite de quinta-feira (19) ao marcar 60 pontos e comandar a oitava vitória consecutiva da franquia, que venceu o Miami Heat por 134 a 126, fora de casa, pela temporada regular da NBA. O feito encerra um jejum de quase dez anos sem um jogador da franquia atingir essa pontuação em uma única partida.

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O esloveno vive uma fase extraordinária. Na véspera, já havia anotado 40 pontos contra o Houston Rockets e quebrado recorde não visto na liga há 60 anos. Nos últimos dez jogos, ultrapassou a marca dos 40 pontos em três ocasiões e atingiu pelo menos 30 em seis partidas, números que reforçam sua presença entre os principais candidatos ao prêmio de MVP da temporada, ao lado de Shai Gilgeous-Alexander.

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Coincidência com Kobe Bryant

A atuação de Doncic remete a um momento emblemático da história dos Lakers. O último jogador da franquia a alcançar os 60 pontos havia sido Kobe Bryant, em 13 de abril de 2016, na vitória sobre o Utah Jazz, no então Staples Center, partida que marcou sua despedida após 20 temporadas na liga.

A coincidência vai além da marca. Assim como Bryant, Doncic atingiu seu 60º ponto em um lance livre restando exatamente 14,8 segundos para o fim do jogo. No caso do ídolo, o arremesso selou a virada e garantiu o triunfo por 101 a 96.

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Diante do Heat, Doncic mostrou eficiência nos arremessos, com 18 acertos em 30 tentativas de quadra, incluindo nove bolas de três em 17 chutes. Nos lances livres, converteu 15 de 19. Além da pontuação expressiva, contribuiu com sete rebotes e três assistências.

A vitória também teve participação decisiva de LeBron James, que, aos 41 anos, registrou um triple-double com 19 pontos, 15 rebotes e dez assistências. O resultado amplia a boa fase da equipe, que chegou à oitava vitória consecutiva e soma agora 45 triunfos e 25 derrotas, ocupando a terceira posição na Conferência Oeste.

Quase uma década depois, o roteiro se repete com outro protagonista, e reforça o peso histórico da noite vivida por Doncic, agora ao lado de um dos maiores nomes da franquia.

LeBron James reagindo ao 60º ponto de Luka Doncic na partida aos 14,8 segundos (Foto: Rich Storry / Getty Images via AFP)

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