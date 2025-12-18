NBA pode ter novas franquias; entenda cenário

A NBA pode até viver um momento de expansão e há possibilidades concretas, mas a liga só vai definir sobre isso com calma. Foi esse o sinal claro que o comissário da liga, Adam Silver, deu a jornalistas antes da partida da última terça-feira entre San Antonio Spurs e New York Knicks. O duelo foi pela final da NBA Cup.

Silver admitiu que as cidades de Seattle, que já teve equipe, e Las Vegas, que recebeu a reta final da competição vencida pelos Knicks, são concorrentes. Mas os impactos da ampliação ainda serão totalmente avaliados antes da decisão final.

- Obviamente, tivemos uma equipe em Seattle (SuperSonics) que teve grande sucesso. Temos uma equipe da WNBA em Las Vegas, o Aces. Jogamos a Summer League aqui há 20 anos. Estamos disputando nossos jogos da Cup aqui, então conhecemos muito bem este mercado - afirmou Adam Silver. E completou:

- Não tenho dúvida de que Las Vegas, apesar de todas as equipes das grandes ligas que já existem aqui e das outras propriedades de entretenimento, poderia sustentar uma equipe da NBA.

A NBA conta com 30 equipes e está em processo de modernização. A copa teve sua terceira edição e a liga pretende chegar à Europa. Silver, então, quer dar passos com calma.

- Acho que, agora, estamos no processo de trabalhar com nossas equipes, avaliar o nível de interesse e ter uma compreensão melhor de como seriam as condições econômicas no local para essas equipes específicas e de como seria um pro forma para elas. E então, em algum momento de 2026, tomaremos uma determinação (sobre a próxima cidade a receber uma franquia) - completou.