Após dois anos na NBA, Gui Santos alcança marca centenária

Gui Santos alcançou uma marca histórica em sua carreira na última quinta-feira (18). Ao entrar em quadra na derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns por 99 a 98, o brasileiro completou 100 jogos na NBA. O ala, que estreou na liga em 16 de novembro de 2023, vive um momento decisivo na franquia e busca consolidar seu espaço na rotação principal para garantir sua permanência no basquete norte-americano.

Em sua centésima partida, Gui anotou seis pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 13 minutos em que esteve em quadra.

A marca coloca o jovem brasiliense em um grupo seleto. Em toda a história, apenas 19 brasileiros chegaram a atuar na NBA, e agora apenas dez deles atingiram a marca centenária de jogos. Com mais 54 partidas restantes na temporada 2025/26, Gui Santos tem a chance de subir ainda mais nesta lista e pode terminar o ciclo em 7º lugar no ranking de brasileiros com mais jogos na liga.

Gui Santos em ação pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Reprodução Instagram)

Brasileiros com mais jogos na NBA

1° - Nenê Hilario (965 jogos)

(965 jogos) 2° - Leandrinho (850)

(850) 3° - Anderson Varejão (632)

(632) 4° - Raulzinho (435)

(435) 5° - Tiago Splitter (355)

(355) 6° - Cristiano Felício (252)

(252) 7° - Lucas Bebê (141)

(141) 8° - Rafael 'Babby' Araújo (139)

(139) 9° - Bruno Caboclo (105 jogos)

(105 jogos) 10° - Gui Santos (100 jogos)

Minutos de ouro

Gui Santos faz parte de um elenco recheado de estrelas no Golden State Warriors: Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler. Porém, apesar da concorrência, a rotação do time conta com poucos jogadores na posição dele, o que abre janelas de oportunidade ao longo da temporada.

Para um atleta que não possui uma minutagem elevada, cada segundo saindo do banco de reservas é considerado um "tempo de ouro". Ciente desse peso, Gui sabe que precisa estar preparado para os raros momentos em que é acionado.

— Se você não estiver pronto e não agarrar a oportunidade para mostrar serviço e colocar aquela dúvida na cabeça do técnico, do tipo: 'Esse moleque estava sem jogar minutos reais há dois meses, demos uma chance e ele entrou, correspondeu e ajudou o time a vencer', que é isso que importa. Eu faço de tudo um pouco para estar pronto sempre — afirmou.

