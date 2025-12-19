Em time estrelado na NBA, Gui Santos vê cada segundo em quadra como ouro
Brasileiro vai ganhar uma série sobre sua história
Gui Santos, único brasileiro na NBA atualmente, faz parte de um elenco recheado de estrelas no Golden State Warriors. Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler dividem a quadra com o Gui. Porém, apesar da concorrência, a rotação do time conta com poucos jogadores na posição dele, o que abre janelas de oportunidade ao longo da temporada.
Para um atleta que não possui uma minutagem elevada, cada segundo saindo do banco de reservas é considerado um "tempo de ouro". Ciente desse peso, Gui sabe que precisa estar preparado para os raros momentos em que é acionado.
— Se você não estiver pronto e não agarrar a oportunidade para mostrar serviço e colocar aquela dúvida na cabeça do técnico, do tipo: 'Esse moleque estava sem jogar minutos reais há dois meses, demos uma chance e ele entrou, correspondeu e ajudou o time a vencer', que é isso que importa. Eu faço de tudo um pouco para estar pronto sempre — afirmou.
E é baseada nessa realidade que Gui será o personagem de uma nova série documental que mergulha nos bastidores da vida de um atleta profissional na maior liga de basquete do mundo. Ao longo dos episódios, o ala-pivô compartilha altos e baixos de sua carreira, destacando como o apoio da família foi o pilar fundamental ao longo de toda a sua trajetória.
— A série mostra um lado que ninguém vê, um lado de que eu nunca falei, um lado que nunca foi contado. Mostra tanto a minha história, quanto as dificuldades e os momentos bons. O que eu passo aqui, muitas vezes, é enfatizado pela mídia apenas nos momentos em alta, mas todos os atletas, em todos os esportes, passam por momentos de baixa que ninguém conhece. Acho que essa série é boa justamente porque mostra esses dois lados de tudo o que eu estou vivendo — comentou.
Carreira de Gui Santos
Gui Santos é filho de dois ex-jogadores: o pai, Deivisson, teve passagens pela Seleção Brasileira, e a mãe, Lucineide, atuou em equipes tradicionais do basquete nacional, como o Bauru. Esse DNA esportivo fez com que o basquete estivesse presente em sua vida desde os primeiros passos.
Contudo, foi nas categorias de base do Minas Tênis Clube que o talento do jovem brasiliense ganhou contornos profissionais. O divisor de águas veio em 2022, quando ele se inscreveu no Draft da NBA e viveu momentos de incerteza até ser escolhido na 55ª posição pelo Golden State Warriors. Durante sua série documental, o atleta revela que aquele foi um dos momentos mais tensos de sua vida.
— Ainda é como se a ficha não tivesse caído - comenta Gui sobre o momento em que ouviu seu nome no Draft.
Algum tempo depois, já estabelecido no elenco principal, Gui refletiu sobre a diferença de intensidade do basquete internacional e ressaltou que precisa se esforçar mais do que a maioria para se manter na liga.
— Eu tenho que chegar lá mais cedo, treino mais que todo mundo. Nos dias de folga, por exemplo, eu vou lá bater bola, vou chutar... faço o que tiver que ser feito para me manter pronto - completou o craque brasileiro.
