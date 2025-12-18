Não é surpresa para os fãs da NBA que o All-Star Game vem de alguns anos de instabilidade, com baixas audiências e mudanças de formato. Para Kevin Durant, a queda de atenção para o jogo das estrelas tem um culpado: Stephen Curry. O ala do Houston Rockets explicou ainda os motivos durante entrevista ao podcast "Unguarded".

O papo entre o astro, Fred Vanvleet, também do Rockets, e o rapper Ay Quez começou como uma análise do último All-Star Game, que foi criticado pelos críticos e pelos atletas. Enquanto os apresentadores questionavam a falta de vontade dos jogadores, Durant destacou o "verdadeiro culpado".

— O LeBron está focado em todos os jogos das estrelas. Ele não está lá arremessando do meio da quadra. A culpa é do Steph. É culpa do Steph. Ele entra lá e arremessa do meio da quadra, cara. A culpa é dele pelo jogo das estrelas. A culpa é do Dame também — disse Durant.

O jogo exibição tem como destaque as jogadas impressionantes e diferentes realizadas pelas principais estrelas da NBA. Entre esses momentos, as cestas de longa distância de Curry costumam animar os torcedores durante o All-Star Game. Contudo, esse é o mesmo motivo definido por Durante como algo negativo da partida.

Mudanças foram anunciadas para o All Star Game de 2026

A NBA anunciou em novembro uma novidade para o All-Star Game de 2026 após a última edição ter sofrido fortes críticas. A partida entre EUA e Mundo (U.S. vs. World) terá um novo formato com três equipes, sendo duas de norte-americanos e uma composta por jogadores internacionais. Com os times definidos, a competição acontecerá em jogos de 12 minutos no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers. ➡️ Saiba detalhes sobre o formato.

A edição de 2025 foi a segunda menos assistida pelos fãs de basquete, que criticaram o jogo por conta da baixa competitividade e do ritmo lento. Na ocasião, havia quatro equipes, sendo que uma era formada somente por calouros e jogadores de segundo ano.

Com o novo formato EUA vs. Mundo, a liga busca retomar o interesse do público e elevar o nível de disputa entre as estrelas. A mudança também valoriza os jogadores internacionais que vêm se destacando nos últimos anos, como Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić e Shai Gilgeous-Alexander, todos candidatos regulares ao prêmio de MVP.