Salário de Gui Santos, único brasileiro na NBA, mais que dobra no Warriors; veja

Gui Santos, ala-pivô do Golden State Warriors e único brasileiro em atividade hoje na NBA, terá o salário mais que dobrado nessa temporada atuando pelo time de São Francisco. Conforme os termos de seu contrato com o Golden State Warriors, o salário do jogador para a temporada 25/26 será mais que o dobro do que ele recebeu em seu ano de estreia.

Gui Santos contra o Atlanta Hawks (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

Escalada salarial de Gui Santos no Golden State Warriors

Gui Santos assinou um contrato two-way de três anos com o Warriors em 2023. Embora tenha passado boa parte de seu tempo na G League, a liga de desenvolvimento da NBA, o contrato garantia um aumento progressivo em seu salário a cada ano, conforme ele subisse na hierarquia da equipe.

Seu salário de estreia na temporada 23/24 foi de US$ 1,02 milhão. Na temporada seguinte, 24/25, o valor subiu para US$ 1,89 milhão. Agora, para a próxima temporada, a remuneração de Gui Santos vai atingir US$ 2,22 milhões, mais que o dobro do seu salário original.

NBA abre temporada com LeBron James x Stephen Curry e outros jogaços

Com LeBron James x Stephen Curry, a NBA divulgou as primeiras partidas da temporada 25/26. A outra partida será entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder, e o Houston Rockets. A estreia de Kevin Durant pela equipe de Houston será contra o time onde, apesar de ter saído pelas portas do fundo, é considerado ídolo por muitos torcedores.

Apesar de a partida mais esperada ser entre LeBron James e Stephen Curry, o outro confronto também é bastante aguardado entre os amantes do basquete. Kevin Durant vai estrear pela equipe do Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder, onde é ídolo. O ala foi fundamental para solidificar a franquia em sua nova cidade após a mudança de Seattle, liderando a equipe em pontos e sendo o cestinha da temporada por quatro vezes. Sua performance culminou com o prêmio de MVP da temporada regular em 2013-14. No entanto, sua controversa decisão de se transferir para o Golden State Warriors em 2016 gerou uma forte reação de decepção entre os torcedores, marcada por imagens de camisas suas sendo queimadas.