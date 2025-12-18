menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Steve Kerr comenta críticas do dono do Warriors sobre a NBA 2025

Joe Lacob concordou com as frustrações do torcedor em e-mails trocados

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/12/2025
15:09
Atualizado há 1 minutos
Steve Kerr
imagem cameraSteve Kerr em jogo do Warriors na NBA (Foto: Noah Graham / AFP)
  Mais Notícias

O Golden State Warriors vive uma fase complicada na temporada 2025/26 da NBA, e o dono da franquia deixou claro que está ciente da situação. No último domingo (4), um fã compartilhou a troca de e-mail que teve com Joe Lacob sobre as frustações com as atuações da equipe. Como resposta, o técnico Steve Kerr defendeu as palavras do dirigente.

— Não é nada demais. Então, não estou preocupado com nada disso. Estamos todos frustrados. Joe está frustrado. Eu estou frustrado. Stephen Curry e Draymond Green estão frustrados. Porém, e assim que a liga funciona — disse Kerr, que completou:

— Eu odeio quando as pessoas publicam e-mails privados. Imagine se os e-mails de todo mundo fossem tornados públicos, como seria difícil viver nossas vidas. Joe me apoia 100%. Eu também o apoio. Nós dois temos uma ótima conexão e tivemos muita continuidade aqui. Então, o ambiente estável na franquia é uma das nossas forças.

Com duas derrotas consecutivas, desde o retorno de Stephen Curry, o Warriors fica com uma campanha negativa na tabela da Conferência Oeste. A equipe registra 13 vitórias e 14 revés na temporada. Com isso, ocupa a oitava posição e está empatado com o Memphis Grizzlies.

Torcedor conversa com dono do Warriors

Quase uma troca de desabafos entre o fã Justin Dutari e Joe Lacob. No registro, o torcedor enviou ao dirigente uma reclamação sobre a rotação e o elenco do Warriors na temporada. O que ele não esperada, no entanto, era que seria respondido.

— Querido Joe, por favor faça algo sobre esse time. O que Steph precisa fazer toda a noite para vencer? Marcar 50 pontos? O time precisa de uma segnda opção real. As habilidades de Jimmy estão sendo subutilizadas porque ele está jogando de ala-pivô devido a jogadores baixos. Nós não temos um verdadeiro pivô. Eu estou muito frustado. Obrigada, Justin — escreveu o torcedor.

— Você não pode estar tão frustado como eu. Eu estou trabalhando nisso. É complicado. Estilo de jogo. Desejos de treinadores em relação aos jogadores. Tendências da liga. Jimmy não é o problema — respondeu Lacob.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 21: Stephen Curry #30 high fives Jimmy Butler III #10 of the Golden State Warriors during the game against the Los Angeles Lakers on October 21, 2025 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Stephen Curry e Jimmy Butler III se cumprimentando em jogo entre Warriors e Lakers na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

