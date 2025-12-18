Steve Kerr comenta críticas do dono do Warriors sobre a NBA 2025

O Golden State Warriors vive uma fase complicada na temporada 2025/26 da NBA, e o dono da franquia deixou claro que está ciente da situação. No último domingo (4), um fã compartilhou a troca de e-mail que teve com Joe Lacob sobre as frustações com as atuações da equipe. Como resposta, o técnico Steve Kerr defendeu as palavras do dirigente.

— Não é nada demais. Então, não estou preocupado com nada disso. Estamos todos frustrados. Joe está frustrado. Eu estou frustrado. Stephen Curry e Draymond Green estão frustrados. Porém, e assim que a liga funciona — disse Kerr, que completou:

— Eu odeio quando as pessoas publicam e-mails privados. Imagine se os e-mails de todo mundo fossem tornados públicos, como seria difícil viver nossas vidas. Joe me apoia 100%. Eu também o apoio. Nós dois temos uma ótima conexão e tivemos muita continuidade aqui. Então, o ambiente estável na franquia é uma das nossas forças.

Com duas derrotas consecutivas, desde o retorno de Stephen Curry, o Warriors fica com uma campanha negativa na tabela da Conferência Oeste. A equipe registra 13 vitórias e 14 revés na temporada. Com isso, ocupa a oitava posição e está empatado com o Memphis Grizzlies.

Torcedor conversa com dono do Warriors

Quase uma troca de desabafos entre o fã Justin Dutari e Joe Lacob. No registro, o torcedor enviou ao dirigente uma reclamação sobre a rotação e o elenco do Warriors na temporada. O que ele não esperada, no entanto, era que seria respondido.

— Querido Joe, por favor faça algo sobre esse time. O que Steph precisa fazer toda a noite para vencer? Marcar 50 pontos? O time precisa de uma segnda opção real. As habilidades de Jimmy estão sendo subutilizadas porque ele está jogando de ala-pivô devido a jogadores baixos. Nós não temos um verdadeiro pivô. Eu estou muito frustado. Obrigada, Justin — escreveu o torcedor.

— Você não pode estar tão frustado como eu. Eu estou trabalhando nisso. É complicado. Estilo de jogo. Desejos de treinadores em relação aos jogadores. Tendências da liga. Jimmy não é o problema — respondeu Lacob.