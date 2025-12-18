menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Luka Doncic gasta cerca de R$ 2 milhões em presentes a profissionais do Lakers

Esloveno presenteou mais de 100 profissionais da franquia californiana

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/12/2025
16:05
Luka Doncic e Victor Wembanyama (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraLuka Doncic em jogo no NBA (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um momento divertido foi registrado pelo Los Angeles Lakers na última terça-feira (16). Após a sessão de treino no centro de treinamento em casa, na Califórnia, Luka Doncic distribuiu mais de 100 bicicletas elétricas aos atletas e funcionários da equipe.

Vale destacar que cada bicicleta foi avaliado em aproximadamente US$ 3.350, o equivalente a cerca de R$ 20 mil. A expectativa, então, é que todos os presentes de Natal custaram mais de R$ 2 milhões ao armador esloveno.

O momento da entrega foi registrado e compartilhado nas redes sociais do time. Nas imagens, os jogadores aparecem circulando pelo estacionamento do centro de treinamento, testando as bicicletas. A publicação destacou: "O time adorou o presente de Natal do Luka."

A ação foi realizada não apenas aos jogadores do elenco principal, mas também aos membros da comissão técnica e profissionais de diversas áreas operacionais da franquia californiana. Além dos responsáveis pelas transmissões das partidas.

Apesar dos altos e baixos, o Lakers vive uma fase confortável na NBA. A equipe, que chegou as quartas de final da Copa da NBA, registra uma campanha de 18 vitórias e sete derrotas. Na tabela, destaca-se em terceiro lugar, atrás apenas do Denver Nuggets e do Oklahoma City Thunder.

Austin Reaves e Luka Doncic na partida contra Memphis Grizzlies (Foto: Grant Burke / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Austin Reaves e Luka Doncic na partida contra Memphis Grizzlies (Foto: Grant Burke / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

