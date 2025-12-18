Um momento divertido foi registrado pelo Los Angeles Lakers na última terça-feira (16). Após a sessão de treino no centro de treinamento em casa, na Califórnia, Luka Doncic distribuiu mais de 100 bicicletas elétricas aos atletas e funcionários da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Vale destacar que cada bicicleta foi avaliado em aproximadamente US$ 3.350, o equivalente a cerca de R$ 20 mil. A expectativa, então, é que todos os presentes de Natal custaram mais de R$ 2 milhões ao armador esloveno.

O momento da entrega foi registrado e compartilhado nas redes sociais do time. Nas imagens, os jogadores aparecem circulando pelo estacionamento do centro de treinamento, testando as bicicletas. A publicação destacou: "O time adorou o presente de Natal do Luka."

continua após a publicidade

A ação foi realizada não apenas aos jogadores do elenco principal, mas também aos membros da comissão técnica e profissionais de diversas áreas operacionais da franquia californiana. Além dos responsáveis pelas transmissões das partidas.

Apesar dos altos e baixos, o Lakers vive uma fase confortável na NBA. A equipe, que chegou as quartas de final da Copa da NBA, registra uma campanha de 18 vitórias e sete derrotas. Na tabela, destaca-se em terceiro lugar, atrás apenas do Denver Nuggets e do Oklahoma City Thunder.

continua após a publicidade

➡️ Kevin Durant detona Stephen Curry por queda da NBA: 'Culpa dele'