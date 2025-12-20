Stephen Curry abre o jogo sobre Warriors na NBA: 'Não somos bons'

A fase de mais baixos do altos do Golden State Warriors incomoda os torcedores, além da comissão técnica e dos atletas – como pôde ser visto em uma troca de e-mails na última semana. Entre os insastisfeitos, encontra-se o principal nome da franquia: Stephen Curry. A equipe de San Francisco ocupa apenas a nona posição na Conferência Oeste com 13 vitórias e 15 derrotas.

O Warriors sofreu sua terceira derrota seguida na temporada 2025/26 da NBA, desta vez, para o Phoenix Suns por 99 a 98. Após o revés, Stephen Curry expressou seu descontentamento com o momento atual da equipe.

— Se você quer ser um bom time, você precisa superar tudo isso. Obviamente, nós não somos um bom time neste momento por conta do que a nossa campanha diz e também do fato que nós nos encontramos nesse tipo de posição — disse Curry, segundo Nick Friedell do "The Athletic".

A derrota aconteceu nos segundos finais do confronto. Com o placar empatado, Moses Moody cometeu falta em Jordan Goodwin quando restavam apenas 0,4 segundos no relógio. O jogador do Suns converteu um dos dois lances livres e garantiu a vitória por apenas um ponto.

O resultado foi ainda mais frustrante porque o Warriors havia acabado de reagir no jogo. A equipe superou uma desvantagem, em 96 a 91, no minuto final com lances livres de Curry e uma cesta de três pontos de Jimmy Butler. Essa sequência, no entanto, acabou "anulada" pela falta de Moody nos instantes finais.

O início da temporada havia sido promissor para o Warriors, que venceram Los Angeles Lakers e Denver Nuggets nas duas primeiras partidas. Porém, a equipe não conseguiu manter a regularidade. Vale destacar que as três últimas derrotas aconteceram após o retorno de Curry, que estava ausente por lesão.

O Warriors está cerca de 4,5 jogos atrás do Minnesota Timberwolves, que ocupa a sexta colocação. Apesar disso, após 28 jogos disputados, ainda há bastante temporada, e esperança, pela frente para o time de Golden State buscar uma melhor classificação, o que mantém Curry otimista.

— Eu gosto do fato de que estamos encarando desafios e isso nos dá um senso de urgência. Em alguns anos você aprende essas lições enquanto está vencendo, e então acaba sendo surpreendido. Mas, se nós vamos fazer alguma coisa relevante neste ano, sentir essa dor agora e analisá-la um pouco pode ser uma coisa boa, se fizermos algo a respeito. Então, essa é a fase que estamos agora — completou.