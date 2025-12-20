Wembanyama se torna o 3º jogador da história a atingir marca na NBA

Em vitória do San Antonio Spurs sobre o Atlanta Hawks por 126 a 98, na sexta-feira (19), Victor Wembanyama atingiu a marca de 100 jogos consecutivos com pelo menos um toco na NBA. Ele é apenas o terceiro jogador na história da competição a alcançar esse feito. Os outros são Patrick Ewing e Dikembe Mutombo.

continua após a publicidade

➡️ Doncic brilha, se torna o 2º a igualar feito raro e quebra jejum de 42 anos da NBA

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Weembanyama estreou oficialmente na NBA na temporada 2023/24. Desde então, o pivô tem uma média de 3,6 bloqueios por jogo. Na atual edição do campeonato, é o maior bloqueador, com 3,5 por partida. Atrás dele, está Jay Huff, do Indiana Pacers, com 2,5.

No total, Wemby acumula 481 tocos na NBA. Agora, o francês busca alcançar a marca de 500 bloqueios. No recorte do San Antonio Spurs, em apenas três temporadas, o atleta é o 7º maior bloqueador de todos os tempos.

continua após a publicidade

Wembanyama - San Antonio Spurs x New York Knicks - NBA 2024/25 (Foto: Luke Hales/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Doncic se torna o 2º a igualar feito raro e quebra jejum de 42 anos da NBA

Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 143 a 135, Luka Doncic terminou a partida com um triplo-duplo de 45 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. Além disso, teve apenas um turnover. Para se ter uma ideia da magnitude do feito, um triplo-duplo de 45+ pontos com apenas um erro de posse de bola não acontecia na NBA desde 1983, ou seja, há 42 anos.

Doncic também alcançou uma marca de versatilidade defensiva e ofensiva que parecia inatingível. Desde que a NBA passou a contabilizar oficialmente os roubos de bola, apenas Cade Cunningham, do Detroit Pistons, havia conseguido registrar um triplo-duplo de 45 pontos com 5 roubos de bola. Luka agora divide esse degrau isolado da história com o jovem talento dos Pistons.