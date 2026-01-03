menu hamburguer
Com direito a tapa na cara, Buzelis consegue enterrada incrível: 'Pôster do ano'

O jovem de apenas 21 anos foi o nome do jogo

03/01/2026
Matas Buzelis e Jalen Suggs em Chicago Bulls e Orlando Magic (Foto: Reprodução X / @nba)
imagem cameraMatas Buzelis e Jalen Suggs em Chicago Bulls e Orlando Magic (Foto: Reprodução X / @nba)
Com direito a tapa recebido na cara, o ala-pivô Matas Buzelis, do Chicago Bulls, superou a defesa de Jalen Suggs e cravou uma enterrada que foi o destaque da vitória do time em cima do Orlando Magic. O lance aconteceu no segundo quarto da partida, quando os donos da casa estavam apenas um ponto atrás dos visitantes.

Restando pouco mais de sete minutos e 30 segundos, Buzelis armou um contra-ataque e finalizou a jogada com uma bela enterrada em cima de Jalen Suggs, do Magic, que ainda atingiu o adversário com um tapa no rosto – não suficiente para impedi-lo de marcar. Além do pôster, o jogador terminou a partida com 21 pontos e nove rebotes.

A partida, realizada no United Center e finalizada em 121 x 114 para os Bulls, na última sexta-feira (2), marcou a segunda vitória consecutiva do time na temporada. Buzelis, o destaque da partida e que tem apenas 21 anos, foi draftado em 2024 na 11ª posição e soma seus melhores números na NBA na temporada 2025/26, com 14,1 pontos, 5,2 rebotes e 1,5 assistência de média. Veja o lance e a repercussão dos torcedores:

