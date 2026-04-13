Na NBA, torcedor ganha R$ 50,4 mil com arremesso; veja vídeo
Feito aconteceu no intervalo da vitória sobre o Milwaukee Bucks por 126 a 106
Imagine assistir a uma partida da principal liga de clubes de basquete do mundo e, ainda por cima, levar uma bolada de R$ 50,4 mil. Foi o que aconteceu com um torcedor do Philadelphia 76ers, que acertou um arremesso do meio da quadra e faturou nada menos que US$ 10 mil. E o time do fã de sorte (com a pontaria afiada) ainda venceu o Milwaukee Bucks por 126 a 106, mantendo o sétimo lugar da Conferência Leste da NBA.
Identificado como Isaiah, o torcedor festejou demais o feito. O locutor da partida também fez festa. Confira o vídeo abaixo da proeza:
Com o triunfo, o Philadelphia decide em casa o play-in contra o Orlando Magic. A partida acontece na quarta-feira, às 20h30 (de Brasília).
Resultados de domingo da NBA:
Dallas Mavericks 149 X 128 Chicago Bulls
Houston Rockets 132 X 101 Memphis Grizzlies
Los Angeles Clippers 115 X 110 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers 131 X 107 Utah Jazz
Minnesota Timberwolves 132 X 126 New Orleans Pelicans
Oklahoma City 103 x 135
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers 122 X 110 Sacramento Kings
San Antonio Spurs 118 X 128
Denver Nuggets
Boston Celtics 113 X 108 Orlando Magic
Cleveland Cavaliers 130 X 117 Washington Wizards
Indiana Pacers 121 X 133 Detroit Pistons
Miami Heat 143 X 117 Atlanta Hawks
New York Knicks 96 X 110 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 126 X 106 Milwaukee Bucks
Toronto Raptors 136 X 101 Brooklyn Nets
