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LeBron vai se aposentar? Saiba as informações mais recentes

King James tem preferência por continuar em Los Angeles, mas não descarta outros destinos

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/05/2026
12:52
Atualizado há 1 minutos
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LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
imagem cameraLeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
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LeBron James deve jogar sua 24ª temporada na NBA.
Mudança na percepção interna sobre sua permanência.
Continuar em Los Angeles é o destino preferido de LeBron.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

De acordo com as últimas informações de Shams Charania, da ESPN, LeBron James deve jogar sua 24ª temporada na NBA antes de se aposentar. Segundo o jornalista, o discurso interno mudou: o que antes ainda era uma incerteza se tornou uma forte convicção de que o "King" jogará mais um ano.

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- Todas as indicações que recebi ao longo do ano apontam que ele jogará mais uma temporada. Onde? Por quanto tempo? Obviamente, tudo isso será um fator importante.

Além disso, Shams também observou que continuar em Los Angeles provavelmente é o destino preferido de LeBron, apesar de não descartar outras franquias. Segundo as informações, o Lakers já deixou claro ao camisa 23 que o querem no time.

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LeBron varrido nos playoffs

Após a varrida sofrida pelo Los Angeles Lakers nos playoffs, LeBron deixou em aberto seu futuro na NBA. "Quanto ao meu futuro, eu não sei. Vou voltar para casa, conversar com minha família e passar um tempo com eles. Quando chegar a hora, obviamente, vocês saberão o que eu decidi fazer", afirmou.

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Ao optar por não acionar sua cláusula de renovação automática, James tornou-se um agente livre irrestrito no mercado. Segundo Shams, o empresário do jogador, Rich Paul, recebeu sondagens de praticamente todas as franquias que se posicionam como candidatas ao título da NBA. Com essa questão, o principal entrave atualmente para o "fico" de LeBron em Los Angeles é uma possível redução salarial.

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LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

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