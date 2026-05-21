Thunder vence e iguala final da NBA contra o Spurs
Triunfo foi por 122 a 113, na noite desta quarta-feira
Está tudo igual na série melhor de sete jogos da final da Conferência Oeste da NBA. Na noite desta quarta-feira, em mais um duelo emocionante, o Oklahoma City Thunder fez valer o fator casa e derrotou San Antonio Spurs, por 122 a 113 . As equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).
Se, no primeiro jogo, quem roubou a cena foi o francês Victor Wembanyama, dessa vez o destaque ficou por conta de Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida e crucial para a vitória, com 30 pontos. Apesar do triunfo, o Oklahoma perdeu, no início do duelo, uma de suas estrelas, o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda (vídeo abaixo). O atleta já havia perdido seis partidas dos playoffs por conta de uma contusão na mesma perna. Seu retorno foi justamente na abertura da final, marcando 26 pontos na derrota por 122 a 115.
No primeiro quarto no PayCom Center, houve um empate em 31 a 31. No segundo, os donos da casa levaram a melhor, por 31 a 20. A equipe do Texas voltou do intervalo em busca da reação e ganhou o terceiro quarto (37 a 34).
Último quarto emocionante na NBA
Os visitantes abriram 7 a 3 na abertura do último quarto, encostando no placar (99 a 97). Passado o susto, o Thunder retomou o controle da partida e igualou a final da Conferência Leste.
