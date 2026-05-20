Craque da NBA critica jornalista por vazamento do MVP: 'Patético'

Se a escolha de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da NBA pelo segundo ano consecutivo não surpreendeu Draymond Green, o modo como a informação veio a público rendeu críticas por parte do ala-pivô do Golden State Warriors. Na última segunda-feira (18), o tetracampeão do Troféu Larry O'Brien se manifestou contrário à divulgação antecipada do vencedor do prêmio de melhor jogador da temporada 2025/26, feita pelo repórter Shams Charania. A declaração foi dada durante seu próprio podcast.

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O vazamento aconteceu horas antes do anúncio oficial, que seria realizado em uma concorrente da ESPN, veículo que o jornalista representa. Revoltado com a situação, o camisa 23 dos Warriors questionou os interesses de Shams por trás da publicação e alertou sobre os riscos para a imagem e a credibilidade da liga.

— Acho que a NBA tem que fazer algo a respeito, porque é o seu produto. Você controla a mídia. Shams, antes de tudo, é um repórter a serviço da ESPN, que é uma empresa parceira da NBA. Publicar no Twitter, às seis da manhã, quem é o MVP da NBA é realmente vergonhoso. Dá a impressão de que a nossa liga não tem organização nenhuma. Faz parecer que é brincadeira de criança — desabafou.

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A história não gerou tanta repercussão, já que o nome de Gilgeous-Alexander era praticamente certo como o vitorioso na eleição do MVP. Porém, Draymond Green acredita que o caso expõe uma questão maior do que a revelação em si. Para o histórico jogador da franquia de East Bay, o comissário da NBA, Adam Silver, deve considerar o episódio para tomar providências e reavaliar as parcerias da liga.

— Não podemos guardar o vencedor do prêmio individual de maior prestígio da NBA? Não podemos manter esse resultado em segredo até o momento do anúncio oficial? Isso foi um pouco decepcionante. Isso é algo que Adam Silver precisa tomar uma providência. Achei isso bem patético, para ser sincero. Inclusive, até pensei que era falso, porque achei que era alguém qualquer 'tuitando'. Vazar o MVP da NBA? Qual é? O Shams precisa ter uma parceria com a NBA para ter a visibilidade que tem. Então, achei isso vergonhoso — afirmou.

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Finalista do Oeste pelo OKC, Gilgeous-Alexander é eleito MVP

Shai Gilgeous-Alexander, MVP da NBA nas temporadas 2024/25 e 2025/26 (Foto: Ethan Miller/AFP)

Shai Gilgeous-Alexander, estrela do Oklahoma City Thunder, foi eleito MVP da temporada 2025/26 da NBA. Esta é a segunda vez seguida que o astro canadense de 27 anos recebe o principal prêmio individual da liga.

O camisa 2 do OKC disputava o prêmio com Nikola Jokić, do Denver Nuggets, e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. O último atleta nascido nos Estados Unidos a vencer o prêmio de MVP foi James Harden, em 2017/18.

O Thunder perde por 1 a 0 a série das finais da Conferência Oeste para o San Antonio Spurs. O primeiro duelo entre as equipes aconteceu na última segunda-feira (18), no Paycom Center, e terminou 122 a 115 para o time do Texas. O segundo jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (20), novamente em Oklahoma City.

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