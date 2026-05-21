Knicks x Cavaliers pelo jogo 2 da final do Leste da NBA; horário e onde assistir

New York Knicks e Cleveland Cavaliers se enfrentam pela segunda partida da série melhor de sete válida pela final da Conferência Leste da NBA 2025/26 nesta quinta-feira (21), às 21h (de Brasília). Os Knicks vencem a série por 1 a 0 e jogam mais uma vez em casa, no Madison Square Garden, em Nova York. O confronto tem transmissão da ESPN, do Disney+ (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, o New York Knicks saiu vitorioso por 115 a 104. O duelo parecia controlado pelos Cavs quando a equipe abriu 93 a 71, restando pouco mais de sete minutos para o fim do tempo regulamentar. No entanto, os mandantes reagiram de maneira impressionante e construíram uma corrida de 44 a 11 nos 12 minutos finais, garantindo a virada e a vitória.

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Depois da partida, o técnico Mike Brown confirmou que o plano era atacar James Harden em posses consecutivas, especialmente nos momentos decisivos. A estratégia deu certo: o armador da franquia de Cleveland teve atuação discreta ofensivamente, terminando a partida com 15 pontos em 16 arremessos tentados, além de ter cometido seis turnovers.

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Jalen Brunson foi o principal nome da reação do time nova-iorquino. O armador passou a solicitar trocas defensivas constantemente até conseguir situações de isolamento contra Harden. Grande parte dos pontos da arrancada dos Knicks surgiu justamente das posses individuais, que exploravam o veterano defensor dos Cavaliers.

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Caso vençam novamente nesta noite, os Knicks precisarão de outras duas vitórias para garantir o quinto título do Leste e o retorno à NBA Finals depois de quase 30 anos. Os jogos 3 e 4 serão na Rocket Arena, em Cleveland.

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🏀✅ Ficha técnica

Jalen Brunson, dos Knicks, conduz a bola durante o jogo 1 contra os Cavaliers pelas finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/Getty Images)

New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Jogo 2 das finais da Conferência Leste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

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