LeBron James atinge marca inédita de 300 partidas de playoffs
Astro do Lakers alcançou a marca durante série contra o Thunder
O astro LeBron James alcançou mais um feito histórico na NBA: durante o Jogo 2 da série contra o Oklahoma City Thunder, na quinta-feira (8), o jogador do Los Angeles Lakers se tornou o primeiro atleta da liga a atingir a marca de 300 partidas disputadas em playoffs.
Com o número, LeBron ampliou ainda mais sua vantagem no topo da lista de jogadores com mais jogos de pós-temporada na NBA. O ex-armador Derek Fisher aparece na segunda posição, com 259 partidas disputadas, 41 a menos que o camisa 23 dos Lakers.
Aos 41 anos, LeBron disputa sua 23ª temporada na NBA e participa de sua 17ª campanha de playoffs na carreira. O astro já soma quatro títulos da liga e segue acumulando recordes na pós-temporada.
Liderança em diversos recordes
Além de ser o jogador com mais partidas de playoffs, LeBron também lidera outras estatísticas históricas da NBA na pós-temporada. O ala é o maior pontuador dos playoffs, com mais de 8,4 mil pontos anotados, além de liderar em arremessos convertidos, minutos disputados e roubos de bola.
Entre os atletas com mais jogos de playoffs na história também aparecem Tim Duncan (251), Robert Horry (244), Kareem Abdul-Jabbar (237), Tony Parker (226), Kobe Bryant (220), Manu Ginóbili (218), Shaquille O'Neal (216) e Scottie Pippen (208).
Em uma única pós-temporada, um jogador pode disputar no máximo 28 partidas, caso todas as séries sejam decididas em sete jogos. Assim, a vantagem de LeBron sobre Fisher representa quase dois playoffs completos.
Lakers tentam reação na série
Na atual série contra o Thunder, LeBron registra médias de 25 pontos, seis assistências e três rebotes por partida, além de dois roubos de bola por jogo.
O Oklahoma City Thunder lidera a série por 2 a 0. Agora, os próximos confrontos serão disputados em Los Angeles, com o Los Angeles Lakers tentando reagir diante de sua torcida para seguir vivo na briga por uma vaga nas finais da Conferência Oeste.
Confira o calendário dos jogos:
- Jogo 3 | Lakers x Thunder - Sábado (09/05), às 21h30;
- Jogo 4 | Lakers x Thunder - Segunda-feira (11/05), às 23h30;
- Jogo 5* | Thunder x Lakers - Quarta-feira (13/05), horário a definir;
- Jogo 6* | Lakers x Thunder - Sábado (16/05), horário a definir;
- Jogo 7* | Thunder x Lakers - Segunda-feira (18/05), horário a definir.
* Se necessário.
