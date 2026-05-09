menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

LeBron James atinge marca inédita de 300 partidas de playoffs

Astro do Lakers alcançou a marca durante série contra o Thunder

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/05/2026
12:24
LeBron James, do Los Angeles Lakers, observa a partida contra o Oklahoma City Thunder no jogo dois da segunda rodada dos playoffs da NBA (Foto: Garrett ellwood/Nbae via getty images/Afp)
imagem cameraLeBron James, do Los Angeles Lakers, observa a partida contra o Oklahoma City Thunder no jogo dois da segunda rodada dos playoffs da NBA (Foto: Garrett ellwood/Nbae via getty images/Afp)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O astro LeBron James alcançou mais um feito histórico na NBA: durante o Jogo 2 da série contra o Oklahoma City Thunder, na quinta-feira (8), o jogador do Los Angeles Lakers se tornou o primeiro atleta da liga a atingir a marca de 300 partidas disputadas em playoffs.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com o número, LeBron ampliou ainda mais sua vantagem no topo da lista de jogadores com mais jogos de pós-temporada na NBA. O ex-armador Derek Fisher aparece na segunda posição, com 259 partidas disputadas, 41 a menos que o camisa 23 dos Lakers.

Aos 41 anos, LeBron disputa sua 23ª temporada na NBA e participa de sua 17ª campanha de playoffs na carreira. O astro já soma quatro títulos da liga e segue acumulando recordes na pós-temporada.

continua após a publicidade

➡️ Guia das semifinais da NBA: datas, horários e confrontos

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Liderança em diversos recordes

Além de ser o jogador com mais partidas de playoffs, LeBron também lidera outras estatísticas históricas da NBA na pós-temporada. O ala é o maior pontuador dos playoffs, com mais de 8,4 mil pontos anotados, além de liderar em arremessos convertidos, minutos disputados e roubos de bola.

Entre os atletas com mais jogos de playoffs na história também aparecem Tim Duncan (251), Robert Horry (244), Kareem Abdul-Jabbar (237), Tony Parker (226), Kobe Bryant (220), Manu Ginóbili (218), Shaquille O'Neal (216) e Scottie Pippen (208).

continua após a publicidade

Em uma única pós-temporada, um jogador pode disputar no máximo 28 partidas, caso todas as séries sejam decididas em sete jogos. Assim, a vantagem de LeBron sobre Fisher representa quase dois playoffs completos.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lakers tentam reação na série

Na atual série contra o Thunder, LeBron registra médias de 25 pontos, seis assistências e três rebotes por partida, além de dois roubos de bola por jogo.

O Oklahoma City Thunder lidera a série por 2 a 0. Agora, os próximos confrontos serão disputados em Los Angeles, com o Los Angeles Lakers tentando reagir diante de sua torcida para seguir vivo na briga por uma vaga nas finais da Conferência Oeste.

Confira o calendário dos jogos:

  • Jogo 3 | Lakers x Thunder - Sábado (09/05), às 21h30;
  • Jogo 4 | Lakers x Thunder - Segunda-feira (11/05), às 23h30;
  • Jogo 5* | Thunder x Lakers - Quarta-feira (13/05), horário a definir;
  • Jogo 6* | Lakers x Thunder - Sábado (16/05), horário a definir;
  • Jogo 7* | Thunder x Lakers - Segunda-feira (18/05), horário a definir.

* Se necessário.

🏀 Aposte em quem vencerá as semifinais da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias