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Thunder x Spurs pelo jogo 2 da final do Oeste da NBA; horário e onde assistir

Spurs vencem a série por 1 a 0 e enfrentam o OKC fora de casa nesta quarta-feira (20)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/05/2026
19:31
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Victor Wembanyama, dos Spurs, em ação nos playoffs da NBA
imagem cameraVictor Wembanyama, dos Spurs, realiza aquecimento antes de jogo pelos playoffs (Foto: Soobum Im/Getty Images/AFP)
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Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20) pelo jogo 2 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26, a partir das 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma City. A franquia do Texas vence a série melhor de sete jogos por 1 a 0. A partida tem transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No primeiro jogo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem fez história foi Victor Wembanyama. Com duas prorrogações, o duelo de abertura das finais do Oeste teve uma grande exibição do ala-pivô francês de 22 anos, essencial para os Spurs vencerem por 122 a 115 e saírem na frente na série. Foi apenas a sexta vez na história da NBA em que um jogo 1 de playoffs precisou de um duplo overtime para ser decidido.

➡️ Histórico: Wembanyama quebra recorde contra MVP da NBA

Em noite inspirada, Wemby registrou 41 pontos e 24 rebotes (9 ofensivos). Com as estatísticas, tornou-se o atleta mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs. Já o quinteto inicial dos Spurs, como um todo, também registrou uma nova marca: com média de 22 anos e 346 dias, é a escalação mais jovem da história das finais de conferência da NBA.

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Contra a melhor campanha da NBA, a equipe texana aplicou a primeira derrota do OKC na pós-temporada em pleno Paycom Center. Com atuações apagadas de Chet Holmgren e Gilgeous-Alexander, o Thunder dependeu de Alex Caruso para equilibrar a partida.

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Caso vençam novamente nesta noite, os Spurs podem fechar a série, conquistar o heptacampeonato do Oeste e garantir vaga na NBA Finals em casa. Os dois próximos jogos serão realizados no Frost Bank Center, em San Antonio.

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🏀✅ Ficha técnica

Alex Caruso vibra ao marcar cesta para o Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA 25/26 (Foto: LUKE HALES / GETTY IMAGES)
Alex Caruso vibra ao marcar cesta para o Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA 25/26 (Foto: LUKE HALES / GETTY IMAGES)

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - Jogo 2 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma City, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

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