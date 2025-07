Astro da NBA assina maior contrato anual da história dos esportes americanos

O Phoenix Suns e Devin Booker chegaram a um acordo para a assinatura de uma extensão de contrato por dois anos no valor de US$ 113 milhões garantidos, que pode chegar a até US$ 145 milhões. O maior salário anual de extensão na história da NBA.

O novo contrato estende o vínculo do ala-armador com a franquia até a temporada 2029-30, dando sequência à construção do elenco em torno do astro de 28 anos, que se tornou o principal nome da equipe desde a chegada à liga em 2015.

Devin Booker contra o Los Angeles Lakers, pela NBA (Foto:Christian Petersen / AFP)

O salário anual de Devin Booker passa o salário de Shai Gilgeous-Alexander como maior salário da história da NBA. Booker passará a receber U$72,5 milhões anuais, enquanto SGA, o atual MVP da temporada e das finais, vai passar a ganhar U$71,25 milhões por ano.

A cara do Phoenix Suns na NBA

Draftado em 2015, Devin Booker se tornou o principal jogador da equipe. Seu desempenho nas últimas temporadas consolidou seu status de estrela: foi quatro vezes All-Star, All-NBA First Team em 2022 e vice-campeão da NBA em 2021, na histórica campanha que recolocou Phoenix nas finais.

Com médias de 25.2 pontos, 6.9 assistências e 4.0 rebotes na temporada 2024-25, é hoje um dos armadores mais produtivos e consistentes da liga. Na última temporada Booker também se tornou o maior pontuador da história do Phoenix Suns.

Kevin Durant e Devin Booker (Foto:Christian Petersen / AFP)

A extensão de Devin Booker é mais do que um movimento financeiro, é um posicionamento simbólico do Phoenix Suns: apostar na longevidade de seu líder técnico após a saída de Kevin Durant para o Houston Rockets.