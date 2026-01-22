Torcedores sul-americanos fazem a festa em arena do Utah Jazz na NBA; veja

Uma torcida fervorosa nos estádios é comum no futebol sul-americano, mas não tanto nas arenas da NBA nos Estados Unidos. No entanto, torcedores do Utah Jazz vindos do Uruguai, da Argentina e do Chile mostraram que isso pode ser diferente.

Ao todo, 32 fãs destes países foram premiados pela franquia com a viagem e ingressos para acompanhar seis jogos do Utah Jazz na NBA. Nesta quarta-feira (21), eles foram até a arena Delta Center, casa da franquia de Salt Lake Center. Lá, com bandeirões e músicas ensaiadas, fizeram uma festa comparável à de uma torcida organizada de futebol e demonstraram seu apoio à equipe.

Tradução: "A história por trás do sonho cumprido. 32 fãs do Utah Jazz estão em Utah curtindo seu time do coração."

O Utah Jazz ocupa a 13ª posição da Conferência Leste da NBA. Apesar de um retrospecto ruim na temporada, com 15 vitórias em 44 jogos, os torcedores sul-americanos da franquia não deixaram de aproveitar a oportunidade de acompanhar o time de perto. Na noite desta quinta-feira (22), o Utah Jazz, em casa, mede forças com o San Antonio Spurs, às 23h (de Brasília).

NBA avança por liga na Europa e se inspira no PSG

A NBA estuda flexibilizar, no futuro, algumas regras. Regras estas que, atualmente, limitam a participação de fundos soberanos nas franquias da liga nos Estados Unidos e no Canadá. Essa possível mudança se dá a partir dos aprendizados com a criação da NBA Europe, projeto de liga continental que vem sendo discutido pela entidade. Mais especificamente com o modelo do Paris Saint-Germain.

Atualmente, fundos soberanos só podem deter até 20% das equipes da NBA. Contudo, o comissário da liga, Adam Silver, indicou que o possível envolvimento dessa categoria de investidores na NBA Europe pode levar a uma revisão das diretrizes aplicadas no mercado norte-americano. O PSG é uma das equipes que podem vir à participar da versão europeia da liga norte-americana.