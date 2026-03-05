Thunder vence Knicks e aumenta 'maldição' no Madison Square Garden na NBA
Todas as vitórias nova iorquinas sobre os atuais campeões aconteceram no Paycom Center
O Oklahoma City Thunder bateu o New York Knicks por 103 a 100 na madrugada desta quinta-feira (5), em pleno Madison Square Garden. Com o resultado, a franquia nova-iorquina segue sem vencer o rival da Conferência Oeste em casa desde 2017, ampliando um incômodo tabu que já dura nove anos.
Os visitantes contaram com o retorno de Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein e Alex Caruso. Chet Holmgren foi o cestinha da equipe com 28 pontos e oito rebotes. O Knicks, por sua vez, teve o elenco completo para o confronto e Karl-Anthony Towns foi o maior pontuador com 17 pontos e 17 rebotes.
Últimos cinco jogos entre Knicks e Thunder na NBA
|Data
|Local
|Placar
31/03/2024
Madison Square Garden (NY)
Knicks 112 x 113 Thunder
27/12/2023
Paycom Center (OKC)
Thunder 129 x 120 Knicks
21/11/2022
Paycom Center (OKC)
Thunder 119 x 129 Knicks
13/11/2022
Madison Square Garden (NY)
Knicks 135 x 145 Thunder
14/02/2022
Madison Square Garden (NY)
Knicks 123 x 127 Thunder (OT)
Como foi o jogo?
O Oklahoma City Thunder impôs um ritmo frenético desde o início, liderados por Chet Holmgren, que castigou do perímetro com 14 pontos logo na primeira parcial. A resposta dos Knicks veio do banco: o jovem francês Mohamed Diawara garantiu a virada temporária no segundo quarto.
Já no segundo tempo, Jalen Brunson sentiu dores na virilha e foi para o vestiário. Após seu retorno, os anfitriões retomaram a liderança com uma cesta de Mikal Bridges, inflamando o Garden para o período decisivo.
Nos minutos finais, o Thunder mostrou por que é uma das defesas mais sólidas da liga. A equipe conseguiu frear o ímpeto nova-iorquino e mantiveram uma vantagem de duas posses. No "clutch time", a tensão tomou conta após Holmgren desperdiçar a chance de matar o jogo, os Knicks tiveram duas oportunidades de ouro para empatar do perímetro. No entanto, as tentativas de Brunson e OG Anunoby pararam no aro e os visitantes venceram por 103 a 100.
