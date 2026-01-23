NBA: Gui Santos é titular no Warriors pela primeira vez na temporada
O brasileiro foi titular três vezes no Warriors
O único representante do Brasil na NBA, Gui Santos, começou como titular pela primeira vez na temporada 2025/26. Em cerca de 17 minutos em quadra, o ala somou cinco pontos, quatro rebotes e um toco na derrota dos Warriors para o Dallas Mavericks por 123 a 115, na última quinta-feira (22).
Esta foi a sua terceira titularidade na carreira, mas as anteriores ocorreram quando a equipe poupava seus principais astros. Ou seja, foi a primeira vez que Gui Santos iniciou uma partida ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.
A oportunidade surgiu após a grave lesão de Jimmy Butler, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e a ausência de Jonathan Kuminga, com dores no joelho e no tornozelo.
A primeira vez que o brasileiro foi titular ocorreu na vitória dos Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, em janeiro de 2025, no Target Center. Na ocasião, ele atuou por 21 minutos, registrando cinco pontos, sete rebotes e três assistências. A segunda chance veio dois meses depois, em março, na vitória sobre o New York Knicks por 97 a 94.
Todos os resultados da última rodada da NBA
- Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets
- Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets
- Washinghton Wizards 97 x 107 Denver Nuggets
- Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors
- Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls
- Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs
- Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers
- Portland Trail Brazers 127 x 110 Miami Heat
