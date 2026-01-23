NBA: Gui Santos é titular no Warriors pela primeira vez na temporada

O único representante do Brasil na NBA, Gui Santos, começou como titular pela primeira vez na temporada 2025/26. Em cerca de 17 minutos em quadra, o ala somou cinco pontos, quatro rebotes e um toco na derrota dos Warriors para o Dallas Mavericks por 123 a 115, na última quinta-feira (22).

Esta foi a sua terceira titularidade na carreira, mas as anteriores ocorreram quando a equipe poupava seus principais astros. Ou seja, foi a primeira vez que Gui Santos iniciou uma partida ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.

A oportunidade surgiu após a grave lesão de Jimmy Butler, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e a ausência de Jonathan Kuminga, com dores no joelho e no tornozelo.

A primeira vez que o brasileiro foi titular ocorreu na vitória dos Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, em janeiro de 2025, no Target Center. Na ocasião, ele atuou por 21 minutos, registrando cinco pontos, sete rebotes e três assistências. A segunda chance veio dois meses depois, em março, na vitória sobre o New York Knicks por 97 a 94.

Gui Santos com Curry durante partida na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Todos os resultados da última rodada da NBA

1 . Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets 2 . Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets 3 . Washinghton Wizards 97 x 107 Denver Nuggets 4 . Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors 5 . Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls 6 . Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs 7 . Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers 8 . Portland Trail Brazers 127 x 110 Miami Heat

