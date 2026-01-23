menu hamburguer
Mais Esportes

NBA: Gui Santos é titular no Warriors pela primeira vez na temporada

O brasileiro foi titular três vezes no Warriors

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 23/01/2026
11:55
(Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem camera(Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

O único representante do Brasil na NBA, Gui Santos, começou como titular pela primeira vez na temporada 2025/26. Em cerca de 17 minutos em quadra, o ala somou cinco pontos, quatro rebotes e um toco na derrota dos Warriors para o Dallas Mavericks por 123 a 115, na última quinta-feira (22).

Esta foi a sua terceira titularidade na carreira, mas as anteriores ocorreram quando a equipe poupava seus principais astros. Ou seja, foi a primeira vez que Gui Santos iniciou uma partida ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.

A oportunidade surgiu após a grave lesão de Jimmy Butler, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e a ausência de Jonathan Kuminga, com dores no joelho e no tornozelo.

A primeira vez que o brasileiro foi titular ocorreu na vitória dos Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, em janeiro de 2025, no Target Center. Na ocasião, ele atuou por 21 minutos, registrando cinco pontos, sete rebotes e três assistências. A segunda chance veio dois meses depois, em março, na vitória sobre o New York Knicks por 97 a 94.

Gui Santos com Curry durante partida na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Gui Santos com Curry durante partida na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Todos os resultados da última rodada da NBA

    1.
  1. Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets
    2. 2.
  2. Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets
    3. 3.
  3. Washinghton Wizards 97 x 107 Denver Nuggets
    4. 4.
  4. Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors
    5. 5.
  5. Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls
    6. 6.
  6. Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs
    7. 7.
  7. Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers
    8. 8.
  8. Portland Trail Brazers 127 x 110 Miami Heat

  Matéria
