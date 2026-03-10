Ídolo da NBA sofre para se manter saudável no Warriors; entenda

O que começou como promessa, se transformou em grande frustação para os fãs. A temporada do Golden State Warriors segue marcada por lesões de importantes jogadores, como é o caso de Stephen Curry. Embora tenha histórico com problemas de saúde, a chegada de Kristaps Porzingis também não saiu como esperado – o que parece mudar na reta final da NBA 2025/26.

A transferência de Porzingis aconteceu nos últimos dias da janela de transferências da NBA, em fevereiro. Ainda assim, ficou fora da rotação por alguns jogos, visando uma estreia saudável logo após a pausa do fim de semana das estrelas – o All-Star Weekend. No dia 19 de fevereiro, o pivô foi escalada pela primeira vez e tudo parecia seguir o caminho certo.

O que aconteceu, no entanto, foi a complicação de um problema de saúde antigo que impediu seu retorno às quadras por seis jogos. Em meio a outros desfalques importantes, o Warriors enfim pôde contar com Porzingis no último sábado (7) contra o Oklahoma City Thunder.

Apesar disso, o pivô voltou a ser ausência no compromisso seguinte do time, que enfrentou o Utah Jazz, na segunda-feira (9). A expectativa, segundo relatório do Warriors, é que o jogador letuano não entre também contra o Chicago Bulls por causa de sua condição de saúde.

Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

