Kawhi Leonard decide jogar no último minuto e vence Lakers na NBA

Kawhi Leonard realizou uma das partidas mais importantes de sua carreira na NBA. O astro do Los Angeles Clippers era dúvida até minutos antes do início do jogo, mas decidiu entrar em quadra e foi decisivo na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 112 a 104, na última quinta-feira (22).

O ala estava fora há três jogos devido a dores no joelho, problema que o acompanha desde o início da carreira. Ao todo, Leonard somou 24 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Esta foi a sua 23ª partida consecutiva com pelo menos 20 pontos — a maior sequência de sua trajetória e a segunda maior marca vigente em toda a NBA.

Pelo Lakers, Luka Doncic foi o cestinha, com 32 pontos, seguido por Lebron James, que anotou 23. A franquia vinha de duas vitórias seguidas, mas, segue na zona direta de playoffs com 26 triunfos em 43 partidas.

Kawhi Leonard durante jogo contra o Lakers na NBA (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Gui Santos é titular, mas Warriors perde

O Golden State Warriors não teve uma noite feliz nesta quinta-feira. A equipe de Steve Kerr foi derrotada pelo Dallas Mavericks por 123 a 115, em um jogo decidido no último quarto emocionante.

A partida marcou a primeira vez que o brasileiro Gui Santos começou entre os titulares com o elenco principal na temporada 2025/26. Ao todo, foi a sua terceira titularidade na carreira, mas as anteriores ocorreram quando o time poupava seus principais astros. Em cerca de 17 minutos em quadra, o ala brasileiro somou cinco pontos, quatro rebotes e um toco.

Além da derrota, os Warriors ligaram o sinal de alerta com Jonathan Kuminga. O ala, que saiu do banco pelo segundo jogo seguido, anotou 10 pontos em apenas 10 minutos, mas não voltou para o segundo tempo devido a dores no joelho e no tornozelo.

Para complicar a situação na reta final, Draymond Green cometeu quatro faltas rápidas no último período e acabou sendo expulso, deixando a equipe desfalcada no momento decisivo.

Pelo lado do Dallas, Naji Marshall foi o grande nome do jogo, com 30 pontos, nove assistências e sete rebotes, seguido por Cooper Flagg com 21 pontos e 11 rebotes. Pelos Warriors, Stephen Curry tentou de tudo e terminou como cestinha da partida com 38 pontos.

Embiid brilha e vence Rockets

Em noite inspirada da dupla Tyrese Maxey, com 36 pontos, e Joel Embiid, com 32, o Philadelphia 76ers venceu o Houston Rockets por 128 a 122. Kevin Durant tentou de tudo e fechou a partida com os mesmos 36 pontos, mas o esforço não foi suficiente para frear o time da casa.

Todos os resultados da última rodada da NBA

Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets Washinghton Wizards 97 x 107 Denver Nuggets Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers Portland Trail Brazers 127 x 110 Miami Heat

