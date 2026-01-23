Dwyane Wade revela não ter mais sua medalha de bronze olímpica: 'Ego'

O ex-jogador da NBA Dwyane Wade foi um dos principais nomes da seleção de basquete dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Atenas (2004) e Pequim (2008). No entanto, a medalha de bronze conquistada em solo grego deixou um gosto amargo. Wade revelou que, por anos, encarou o resultado como uma vergonha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Eu não tenho mais a minha medalha de bronze. Eu era jovem e idiota na época, então não soube valorizá-la como deveria. Por isso, eu a dei. Cheguei para uma pessoa e só disse para levar. Fiz isso porque, nos EUA, somos condicionados ao "ouro ou nada". Pensava que aquilo não tinha valor — afirmou o ídolo do Miami Heat.

— O meu ego e o orgulho tiveram muito a ver com essa decisão. Eu sentia que estava acima daquela medalha, mas, hoje, entendo que como estava equivocado — completou.

continua após a publicidade

Os Estados Unidos sempre foram a maior potência do basquete, mas, em 2004, o resultado passou longe do esperado. Além de Wade, o elenco contava com estrelas como Tim Duncan, LeBron James e Carmelo Anthony.

Os americanos foram eliminados pela Argentina na semifinal e, na disputa pelo terceiro lugar, venceram a Lituânia por 104 a 96. Aquela edição marcou a primeira vez que os EUA perderam jogos olímpicos contando com atletas da NBA.

continua após a publicidade

— Certamente, foi uma estupidez da minha parte. Não tinha nível cultural, antes de tudo, para reconhecer a importância de uma medalha olímpica. Mas, hoje, é diferente. Lembrei da história e estou preparado para ligar para aquele senhor para retomar o meu bronze — confessou o astro.

Lebron James também relembra medalha

Aos 41 anos e ainda em alto nível na NBA, LeBron James também relembrou a frustração vivida em Atenas. Para o astro, o pouco tempo de preparação foi o fator determinante para o fracasso da equipe.

— Não tivemos muito tempo de preparação. Tivemos que tentar virar um time em duas semanas, e é claro que não funcionou. Enquanto estava no pódio recebendo o bronze, só conseguia pensar que aquilo era uma perda de tempo. Naquele momento, decidi que não jogaria mais pela seleção — comentou o astro dos Lakers.

Seleção americana recebe medalha de bronze nas Olimpíadas de Atenas em 2004 (Foto: Reprodução X)

+Aposte na vitória do seu time no NBB!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.