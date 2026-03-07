Jayson Tatum flerta com triplo-duplo em retorno triunfal na NBA

Jayson Tatum, ala do Boston Celtics, está de volta às quadras da NBA. Após 298 dias de uma recuperação intensiva de uma lesão no tendão de Aquiles, o astro retornou em alto nível e flertou com um triplo-duplo em sua reestreia.

continua após a publicidade

O camisa 0 terminou a partida com 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências em apenas 27 minutos. Tatum mostrou que a pontaria está em dia na linha dos três pontos e protagonizou o lance da noite ao cravar uma enterrada após rebote ofensivo em arremesso de Payton Pritchard.

Entretanto, o cestinha da partida foi o companheiro Jaylen Brown, que terminou com 28 pontos, sete rebotes e sete assistências.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

JAYSON TATUM NA ENTERRADA



JAYSON TATUM NA CESTA PRA TRÊS



EU TÔ MALUCO



LRLWLFKWLMRPSKEPENEPMGPWNTPEMRPMEOEJTPWMFLW pic.twitter.com/MZl109uh3o — NBA da bad (@NBAdabad) March 7, 2026

Pelo Dallas, Klay Thompson foi o maior pontuador, com 19 pontos e uma assistência, seguido pelo calouro Cooper Flagg, que somou 16 pontos, oito rebotes e seis assistências.

continua após a publicidade

Os Celtics voltam à quadra neste domingo (8), às 14h (de Brasília), para o clássico contra os Lakers. Já os Mavericks jogam um pouco mais tarde, às 19h, contra os Raptors.

➡️Contrato milionário: Gui Santos assina renovação com os Warriors e se firma na NBA

Jayson Tatum, do Boston Celtics enterra em jogo de estreia após lesão na NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Todos os resultados da última rodada da NBA (sexta, 6)