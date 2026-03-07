menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Jayson Tatum flerta com triplo-duplo em retorno triunfal na NBA

O Boston venceu o Dallas Mavericks na última sexta-feira (6) por 120 a 100, no TD Garden

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/03/2026
09:27
BOSTON, MA - MARCH 6: Jayson Tatum #0 of the Boston Celtics smiles during the game against the Dallas Mavericks on March 6, 2026 at TD Garden in Boston, Massachusetts.
BOSTON, MA - MARCH 6: Jayson Tatum #0 of the Boston Celtics smiles during the game against the Dallas Mavericks on March 6, 2026 at TD Garden in Boston, Massachusetts.
Jayson Tatum, ala do Boston Celtics, está de volta às quadras da NBA. Após 298 dias de uma recuperação intensiva de uma lesão no tendão de Aquiles, o astro retornou em alto nível e flertou com um triplo-duplo em sua reestreia.

O camisa 0 terminou a partida com 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências em apenas 27 minutos. Tatum mostrou que a pontaria está em dia na linha dos três pontos e protagonizou o lance da noite ao cravar uma enterrada após rebote ofensivo em arremesso de Payton Pritchard.

Entretanto, o cestinha da partida foi o companheiro Jaylen Brown, que terminou com 28 pontos, sete rebotes e sete assistências.

Pelo Dallas, Klay Thompson foi o maior pontuador, com 19 pontos e uma assistência, seguido pelo calouro Cooper Flagg, que somou 16 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Os Celtics voltam à quadra neste domingo (8), às 14h (de Brasília), para o clássico contra os Lakers. Já os Mavericks jogam um pouco mais tarde, às 19h, contra os Raptors.

Jayson Tatum, do Boston Celtics enterra em jogo de estreia após lesão na NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Jayson Tatum, do Boston Celtics enterra em jogo de estreia após lesão na NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Todos os resultados da última rodada da NBA (sexta, 6)

  • Charlotte Hornetts 120 x 128 Miami Heat
  • Boston Celtics 120 x 100 Dallas Mavericks
  • Houston Rockets 106 x 99 Portland Trail Blazers
  • Denver Nuggets 103 x 142 New York Knicks
  • Phoenix Suns 118 x 116 New Orleans Pelicans
  • San Antonio Spurs 116 x 112 Los Angeles Clippers

