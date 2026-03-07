Jayson Tatum flerta com triplo-duplo em retorno triunfal na NBA
O Boston venceu o Dallas Mavericks na última sexta-feira (6) por 120 a 100, no TD Garden
Jayson Tatum, ala do Boston Celtics, está de volta às quadras da NBA. Após 298 dias de uma recuperação intensiva de uma lesão no tendão de Aquiles, o astro retornou em alto nível e flertou com um triplo-duplo em sua reestreia.
O camisa 0 terminou a partida com 15 pontos, 12 rebotes e sete assistências em apenas 27 minutos. Tatum mostrou que a pontaria está em dia na linha dos três pontos e protagonizou o lance da noite ao cravar uma enterrada após rebote ofensivo em arremesso de Payton Pritchard.
Entretanto, o cestinha da partida foi o companheiro Jaylen Brown, que terminou com 28 pontos, sete rebotes e sete assistências.
Pelo Dallas, Klay Thompson foi o maior pontuador, com 19 pontos e uma assistência, seguido pelo calouro Cooper Flagg, que somou 16 pontos, oito rebotes e seis assistências.
Os Celtics voltam à quadra neste domingo (8), às 14h (de Brasília), para o clássico contra os Lakers. Já os Mavericks jogam um pouco mais tarde, às 19h, contra os Raptors.
Todos os resultados da última rodada da NBA (sexta, 6)
- Charlotte Hornetts 120 x 128 Miami Heat
- Boston Celtics 120 x 100 Dallas Mavericks
- Houston Rockets 106 x 99 Portland Trail Blazers
- Denver Nuggets 103 x 142 New York Knicks
- Phoenix Suns 118 x 116 New Orleans Pelicans
- San Antonio Spurs 116 x 112 Los Angeles Clippers
