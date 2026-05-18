Cavaliers atropelam Pistons no jogo 7 e vão à final da Conferência Leste na NBA

Depois de oito anos fora, o Cleveland Cavaliers está de volta às finais de conferência da NBA. Na noite deste domingo (17), os Cavs não tomaram conhecimento do Detroit Pistons e venceram por 125 a 94 o jogo 7 da semifinal do Leste, calando a Little Caesars Arena e fechando a série em 4 a 3.

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O time do técnico Kenny Atkinson fez quatro períodos soberanos nas ações do garrafão e teve Donovan Mitchell em uma noite inspirada, construindo as jogadas e servindo os companheiros. O ala-armador foi o cestinha da partida com 26 pontos, seguido por Jarrett Allen e Sam Mirrell, ambos com 23 acertos, e Evan Mobley, que marcou 21. James Harden fez uma exibição apagada e terminou com apenas 9 pontos.

Atordoado desde o primeiro quarto, o Detroit Pistons passou praticamente o jogo inteiro atrás no placar, em uma atuação marcada pelo desempenho abaixo de jogadores como Cade Cunningham. O time teve como principal pontuador o armador Daniss Jenkins, com 17 tentos.

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O adversário dos Cavs na final da Conferência Leste será o New York Knicks. O primeiro confronto da série acontece na próxima terça-feira (19), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden.

Como foi o jogo?

James Harden, dos Cavaliers é marcado no jogo 7 das semifinais do Leste da NBA (Foto: CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES)

1º QUARTO

Com superioridade nas ações dentro do garrafão, o Cleveland Cavaliers começou com uma boa vantagem de 8 a 3. O Detroit Pistons aproveitou os turnovers para empatar em 13 a 13, com seis pontos de Daniss Jenkins.

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Os Cavs rapidamente voltaram à frente, tendo como principal arma as bolas de três: Sam Merrill acertou duas, e Evan Mobley e Donovan Mitchell converteram uma cada. O time da casa descontou no mesmo quesito com Marcus Sasser, mas, na saída de bola, Mitchell recebeu e mandou do meio da quadra no último segundo: 31 a 22.

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2º QUARTO

Com menos de um minuto, os Pistons já haviam anotado duas cestas do garrafão, mas depois foram neutralizados pela defesa adversária e passaram quatro minutos em branco. Pelos Cavs, Sam Merrill chamou a responsabilidade, convertendo duas bolas de três pontos, uma de dois e um lance livre.

Donovan Mitchell, principal articulador do time de Cleveland, mandou uma bandeja para abrir 20 de margem. A equipe de Detroit chegou a descontar, mas não foi párea para impedir os contra-ataques dos visitantes, que voltaram a ter 20 pontos a mais em dois momentos. No final do período, Ausar Thompson pontuou da zona de três e diminuiu o prejuízo: 64 a 47.

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3º QUARTO

O Cleveland Cavaliers concentrou suas ações tranquilamente dentro do garrafão, acertando apenas uma bola do perímetro com Donovan Mitchell. O ala-armador ditou o ritmo do terceiro quarto, com 15 pontos, além das assistências que serviram Jarrett Allen e Evan Mobley e das jogadas individuais. Já o Detroit Pistons não conseguiu criar oportunidades para sair da desvantagem e viu a equipe rival dominar completamente o jogo, fechando a parcial 26 pontos atrás: 99 a 73.

4º QUARTO

Mesmo tendo vantagem superior a 30 pontos, o técnico Kenny Atkinson manteve seus titulares em quadra durante boa parte do quarto final. Os jogadores, por sua vez, abraçaram a missão de manter os times distantes no placar e, sem grandes esforços, se fizeram dominantes por mais 12 minutos.

Os torcedores dos Pistons foram deixando aos poucos a Little Caesars Arena, simbolizando a falta de esperança em um time que estava atordoado e sem inspiração por parte de seus principais atletas. Na enterrada do reserva Nae'Qwan Tomlin, os Cavs desempataram a série: 125 a 94.

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