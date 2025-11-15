menu hamburguer
Aos 37 anos, Curry iguala marca histórica de Michael Jordan na NBA

Astro foi decisivo nas partidas contra os Spurs

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/11/2025
10:06
Curry no Golden State Warriors x San Antonio Spurs (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraCurry no Golden State Warriors x San Antonio Spurs (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
O ídolo do Golden State Warriors está mostrando a cada partida que está envelhecendo como vinho. Isso porque Stephen Curry igualou a marca de Michael Jordan após a segunda vitória da semana em cima do San Antonio Spurs do incomparável Victor Wembanyama. O jogo terminou com 108 para San Antonio e 109 para o Golden State.

44: esse é o número de partidas com +40 pontos acima dos 30 anos que Curry agora divide com Michael Jordan. A conquista fica ainda mais expressiva quando pensamos que, se o astro fizer mais uma partida com mais de 40 pontos, ele terá uma marca histórica somente sua na história da NBA.

Atrás dos astros, Damian Lillard tem 31 partidas, Kobe Bryant 30, James Harden 28 e Larry Bird 27.

Veja os lances da partida de Spurs x Warriors

A "tropa do vô" passou com força na noite anterior, com Curry colocando Wembanyama no bolso em diversos momentos, provando que, com tática, dá para competir de verdade com o camisa 1 dos Spurs. Dando o melhor de si, nas duas partidas contra a franquia do Texas, o camisa 30 dos Warriors fez 46 e 49 pontos, respectivamente, nos jogos.

Curry encerra parceria com patrocinadora e busca alavancar a própria marca

O astro da NBA e a fornecedora de material esportivo Under Armour vão encerrar a parceria iniciada em 2013. O movimento, anunciado nesta quinta-feira (13), vem com o objetivo do craque do basquete de seguir com sua marca própria de forma independente: a ideia é alavancar a Curry Brand, conforme publicado por diferentes veículos da mídia estadunidense.

Os modelos já planejados com a futura ex-parceira seguirão no mercado até 2026. Mas a relação do jogador de 37 anos com a companhia vai mesmo chegar ao fim após 13 temporadas. Curry assinou com a Under Armour após deixar a Nike, ainda no início da jornada profissional dele.

San Antonio Spurs x Golden State Warriors (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
San Antonio Spurs x Golden State Warriors (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

