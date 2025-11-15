Aos 37 anos, Curry iguala marca histórica de Michael Jordan na NBA
Astro foi decisivo nas partidas contra os Spurs
- Matéria
- Mais Notícias
O ídolo do Golden State Warriors está mostrando a cada partida que está envelhecendo como vinho. Isso porque Stephen Curry igualou a marca de Michael Jordan após a segunda vitória da semana em cima do San Antonio Spurs do incomparável Victor Wembanyama. O jogo terminou com 108 para San Antonio e 109 para o Golden State.
‘Quero ser presidente dos EUA’: A fala que selou o destino de um astro da NBA
Mais Esportes
Devin Booker na bronca contra o Pacers na NBA; veja destaques da rodada de quinta (13)
NBA
Curry encerra parceria com patrocinadora e busca alavancar a própria marca
Lance! Biz
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
44: esse é o número de partidas com +40 pontos acima dos 30 anos que Curry agora divide com Michael Jordan. A conquista fica ainda mais expressiva quando pensamos que, se o astro fizer mais uma partida com mais de 40 pontos, ele terá uma marca histórica somente sua na história da NBA.
Atrás dos astros, Damian Lillard tem 31 partidas, Kobe Bryant 30, James Harden 28 e Larry Bird 27.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Veja os lances da partida de Spurs x Warriors
A "tropa do vô" passou com força na noite anterior, com Curry colocando Wembanyama no bolso em diversos momentos, provando que, com tática, dá para competir de verdade com o camisa 1 dos Spurs. Dando o melhor de si, nas duas partidas contra a franquia do Texas, o camisa 30 dos Warriors fez 46 e 49 pontos, respectivamente, nos jogos.
➡️ 'Quero ser presidente dos EUA': A fala que selou o destino de um astro da NBA
➡️ Devin Booker na bronca contra o Pacers na NBA; veja destaques da rodada de quinta (13)
➡️ LeBron James é dispensado de elenco principal do Lakers na NBA; veja
➡️ Influenciador quebra recorde da NBA e Kevin Durant dispara: 'Uma aberração'
Curry encerra parceria com patrocinadora e busca alavancar a própria marca
O astro da NBA e a fornecedora de material esportivo Under Armour vão encerrar a parceria iniciada em 2013. O movimento, anunciado nesta quinta-feira (13), vem com o objetivo do craque do basquete de seguir com sua marca própria de forma independente: a ideia é alavancar a Curry Brand, conforme publicado por diferentes veículos da mídia estadunidense.
Os modelos já planejados com a futura ex-parceira seguirão no mercado até 2026. Mas a relação do jogador de 37 anos com a companhia vai mesmo chegar ao fim após 13 temporadas. Curry assinou com a Under Armour após deixar a Nike, ainda no início da jornada profissional dele.
- Matéria
- Mais Notícias