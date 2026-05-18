Definidas as finais de conferência da NBA; veja datas e horários dos duelos
OKC e Spurs abrem a série do Oeste nesta segunda-feira (18); no Leste, Knicks encara Cavs
Foram definidas neste domingo (17) as finais de conferência da NBA 2025/26. O Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons no jogo 7 das semifinais do Leste e vai disputar o título de conferência e a vaga nas finais da liga contra o New York Knicks. Na outra costa dos Estados Unidos, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs se enfrentam pela decisão do Oeste.
O OKC é o único invicto nos playoffs entre os quatro postulantes ao Troféu Larry O'Brien e busca seu sexto título de conferência. Atual campeã da NBA e líder da temporada regular no Oeste, a franquia de Oklahoma "varreu" Phoenix Suns nas quartas e Los Angeles Lakers na semifinal, vencendo ambas as séries por 4 a 0.
Os Spurs precisam derrubar a invencibilidade do Thunder para conseguir o heptacampeonato do Oeste. Segunda colocada na temporada regular, a franquia do Texas passou por Portland Trail Blazers nas quartas, por 4 a 1, e Minnesota Timberwolves na semifinal, por 4 a 2.
Na busca pelo quinto troféu do Leste, os Knicks vivem um dos maiores jejuns de título da história da NBA. A franquia de Nova York venceu o campeonato pela última vez em 1972/73, quando se sagrou bicampeã. 53 anos depois, a equipe terminou a temporada regular em terceiro lugar, eliminando na sequência o Atlanta Hawks, por 4 a 1, e "varrendo" o Philadelphia 76ers.
Último classificado para as finais de conferência, o Cleveland Cavaliers é o único dos sobreviventes que disputou todas as partidas possíveis nos playoffs. Após avançarem em quarto no Leste, os Cavs bateram Toronto Raptors nas quartas e Detroit Pistons na semifinal, fechando ambas as séries em 4 a 3, e seguem vivos na caça ao sexto título de conferência da franquia.
Veja a agenda completa das finais de conferência da NBA 25/26
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - Conferência Oeste
- Jogo 1: segunda-feira (18/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center
- Jogo 2: quarta-feira (20/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center
- Jogo 3: sexta-feira (22/05), às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
- Jogo 4: domingo (24/05), às 21h (de Brasília), no Frost Bank Center
- Jogo 5: terça-feira (26/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center*
- Jogo 6: quinta-feira (28/05), às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
- Jogo 7: sábado (30/05), às 21h (de Brasília), no Paycom Center*
New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Conferência Leste
- Jogo 1: terça-feira (19/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden
- Jogo 2: quinta-feira (21/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden
- Jogo 3: sábado (23/05), horário a definir, na Rocket Arena
- Jogo 4: segunda-feira (25/05), às 21h (de Brasília), na Rocket Arena
- Jogo 5: quarta-feira (27/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden*
- Jogo 6: sexta-feira (29/05), às 21h (de Brasília), na Rocket Arena*
- Jogo 7: domingo (31/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden*
*Se necessário
