menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Definidas as finais de conferência da NBA; veja datas e horários dos duelos

OKC e Spurs abrem a série do Oeste nesta segunda-feira (18); no Leste, Knicks encara Cavs

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/05/2026
00:05
Favorite o Lance! no Google
Mikal Bridges, do New York Knicks, na vitória sobre o Atlanta Hawks no Madison Square Garden. (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraNew York Knicks foi o primeiro time a garantir vaga nas finais (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Foram definidas neste domingo (17) as finais de conferência da NBA 2025/26. O Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons no jogo 7 das semifinais do Leste e vai disputar o título de conferência e a vaga nas finais da liga contra o New York Knicks. Na outra costa dos Estados Unidos, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs se enfrentam pela decisão do Oeste.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Thunder 'varre' Lakers e avança à final da Conferência Oeste na NBA

➡️ 'GOAT': web elogia Wembanyama após expulsão na NBA

➡️ New York Knicks é o primeiro time classificado para finais de Conferência na NBA

➡️ NBA: astro dos Cavaliers entra no top 10 de maiores pontuadores dos playoffs

O OKC é o único invicto nos playoffs entre os quatro postulantes ao Troféu Larry O'Brien e busca seu sexto título de conferência. Atual campeã da NBA e líder da temporada regular no Oeste, a franquia de Oklahoma "varreu" Phoenix Suns nas quartas e Los Angeles Lakers na semifinal, vencendo ambas as séries por 4 a 0.

Os Spurs precisam derrubar a invencibilidade do Thunder para conseguir o heptacampeonato do Oeste. Segunda colocada na temporada regular, a franquia do Texas passou por Portland Trail Blazers nas quartas, por 4 a 1, e Minnesota Timberwolves na semifinal, por 4 a 2.

continua após a publicidade

Na busca pelo quinto troféu do Leste, os Knicks vivem um dos maiores jejuns de título da história da NBA. A franquia de Nova York venceu o campeonato pela última vez em 1972/73, quando se sagrou bicampeã. 53 anos depois, a equipe terminou a temporada regular em terceiro lugar, eliminando na sequência o Atlanta Hawks, por 4 a 1, e "varrendo" o Philadelphia 76ers.

Último classificado para as finais de conferência, o Cleveland Cavaliers é o único dos sobreviventes que disputou todas as partidas possíveis nos playoffs. Após avançarem em quarto no Leste, os Cavs bateram Toronto Raptors nas quartas e Detroit Pistons na semifinal, fechando ambas as séries em 4 a 3, e seguem vivos na caça ao sexto título de conferência da franquia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja a agenda completa das finais de conferência da NBA 25/26

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers pelo jogo 7 das semifinais da Conferência Leste da NBA 2025/26 (CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES)
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers pelo jogo 7 das semifinais da Conferência Leste da NBA 2025/26 (CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES)

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - Conferência Oeste

  • Jogo 1: segunda-feira (18/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center
  • Jogo 2: quarta-feira (20/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center
  • Jogo 3: sexta-feira (22/05), às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
  • Jogo 4: domingo (24/05), às 21h (de Brasília), no Frost Bank Center
  • Jogo 5: terça-feira (26/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center*
  • Jogo 6: quinta-feira (28/05), às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
  • Jogo 7: sábado (30/05), às 21h (de Brasília), no Paycom Center*

New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Conferência Leste

  • Jogo 1: terça-feira (19/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden
  • Jogo 2: quinta-feira (21/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden
  • Jogo 3: sábado (23/05), horário a definir, na Rocket Arena
  • Jogo 4: segunda-feira (25/05), às 21h (de Brasília), na Rocket Arena
  • Jogo 5: quarta-feira (27/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden*
  • Jogo 6: sexta-feira (29/05), às 21h (de Brasília), na Rocket Arena*
  • Jogo 7: domingo (31/05), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden*

*Se necessário

+Aposte nas finais de conferência da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias