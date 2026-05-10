O primeiro semifinalista da NBA está definido. O New York Knicks não deu chances ao Philadelphia 76ers e fechou a série "melhor de sete" em 4 a 0, garantindo vaga na final da Conferência Leste. A classificação foi confirmada neste domingo (9), após mais uma vitória dominante dos nova-iorquinos, que seguem embalados na pós-temporada.

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A partida esteve nas mãos do Knicks do início ao fim. Com uma vantagem máxima de 44 pontos, conquistada no último quarto, o time de Nova York levou a melhor por 144 a 114. O cestinha do duelo foi o armador Miles "Deuce" McBride que converteu 25 pontos, chegando perto de sua marca pessoal anterior de 29 pontos. Do outro lado, o pivô Joel Embiid liderou a estatística com 24 pontos.

New York Knicks em vitória sobre o Philadelphia 76ers nos playoffs da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

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Próximo adversário ainda a ser definido

A classificação tranquila do New York Knicks garantiu um tempo "extra" de descanso antes do início das disputas da semifinal da NBA. No outro lado da chave da Conferência Leste, o duelo entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers definirá o próximo adversário do time liderado por Jalen Brunson.

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O mando de quadra foi muito bem aproveitado pelo Pistons, que venceu os dois primeiros jogos e se pôs em vantagem na série. Com a mudança para Cleveland, a vitória dos Cavs manteve o confronto em aberto. O próximo encontro das equipes acontece nesta segunda-feira (11), a partir das 21h (de Brasília).

Conflito intenso no Oeste

Outro time que está perto de garantir sua presença nas semifinais da NBA é o Oklahoma City Thunder, desta vez na final da Conferência Oeste. Depois de vencer o Phoenix Suns com facilidade, o time de Shai Gilgeous-Alexander procura fazer o mesmo contra o Los Angeles Lakers. A classificação por 4 a 0 pode ser confirmada em caso de vitória na segunda-feira (11).

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Por outro lado, San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves se enfrentam na segunda fase dos playoffs da NBA. Com um jogo agendado para este domingo (9), a equipe comandada por Victor Wembanyama pode ampliar a vantagem para 3 a 1, o que a colocaria a apenas uma vitória da classificação.

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