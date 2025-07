Golden State Warriors se aproxima de ídolo do Boston Celtics

O Golden State Warriors não fechou com nenhum jogador nessa offseason, mas está com negociações avançadas com o pivô Al Horford, ídolo e campeão da NBA pelo Boston Celtics e com o ala-armador De'Anthony Melton, segundo o jornalista americano Brett Siegel.

Al Horford marcando o ex jogador do Warriors, Klay Thompson (Foto: Garrett Ellwood / AFP)

A contratação de Al Horford pelos Warriors não apenas reforçaria o elenco de Stephen Curry com um jogador experiente e de alto QI de basquete, mas também representaria um golpe simbólico. O pivô da República Dominicana foi uma peça central nos confrontos recentes entre as duas equipes, incluindo as Finais da NBA de 2022, vencidas pelos Warriors.

A contratação de Melton seria, na verdade, um reencontro. O jogador atuou em apenas seis partidas pelos Warriors na última temporada antes de sofrer uma séria lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, que o tirou do restante da campanha.

O principal entrave para a oficialização do acordo seria a situação do agente livre restrito Jonathan Kuminga, que o time ainda tenta resolver. Assim que houver uma definição sobre Kuminga, o caminho estará livre para a equipe de São Francisco utilizar suas exceções salariais para assinar com Melton e outros alvos.

Stephen Curry aprova chegada de Al Horford no Warriors

Stephen Curry, principal astro da equipe, comentou sobre a possível chegada de Horford. Durante o American Century Championship, ele falou rapidamente sobre o jogador — Ele é um campeão, grande jogador. Quando… se tudo isso acontecer, eu falo mais — disse o astro da NBA.

Na última temporada, Horford teve médias de 9,0 pontos e 6,2 rebotes, além de 36,3% de acerto nos arremessos de três.

Apesar da eliminação nos playoffs para o Timberwolves, o Warriors acredita que, com um elenco saudável, pode brigar pelo título. Com Draymond Green, Jimmy Butler e agora Horford, o time reforça suas chances na Conferência Oeste.