NBA: Lakers e Warriors serão as franquias mais transmitidas no Brasil
Veja o calendário de todos os jogos
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada regular da NBA começa em 21 de outubro, e a liga já divulgou o calendário completo de confrontos. No Brasil, os canais de transmissão ESPN e Prime Video também anunciaram as partidas que serão exibidas, e o Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors são as franquias com mais jogos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Segundo a programação, os fãs brasileiros verão 34 jogos do Warriors, 33 do Lakers e 32 do Thunder. Já entre os times com menos tempo de tela no país estão Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, Utah Jazz e Washington Wizards, com apenas duas partidas transmitidas ao longo de toda a temporada.
Essa diferença se deve principalmente ao fato de os principais jogadores da liga defenderem essas franquias. Estrelas como Stephen Curry, LeBron James, Luka Dončić e o MVP Shai Gilgeous-Alexander protagonizaram momentos decisivos na temporada anterior, o que naturalmente aumenta o interesse e a demanda do público brasileiro por seus jogos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Canal divulga agenda de transmissão de jogos exclusivos da NBA
O Prime Video divulgou os primeiros 67 jogos com transmissão exclusiva da plataforma e vai ser a única plataforma que vai transmitir as finais da NBA.
A aquisição do streaming põe fim a uma era de 29 anos da ESPN Brasil como detentora exclusiva das transmissões das finais da liga no país. A emissora do grupo Disney manteve os direitos em todos os anos desde 1996. Com isso, encerra essa sequência com a cobertura
Confira a agenda de jogos da NBA exclusivos no Prime Video
|Data
|Time de casa
|Time visitante
|Evento
24/10/2025
Boston Celtics
New York Knicks
Temporada Regular
24/10/2025
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers
Temporada Regular
31/10/2025
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
Emirates NBA Cup
31/10/2025
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Emirates NBA Cup
07/11/2025
Houston Rockets
San Antonio Spurs
Emirates NBA Cup
07/11/2025
Golden State Warriors
Denver Nuggets
Emirates NBA Cup
15/11/2025
Miami Heat
New York Knicks
Emirates NBA Cup
14/11/2025
Golden State Warriors
San Antonio Spurs
Emirates NBA Cup
|21/11/2025
|Indiana Pacers
|Cleveland Cavaliers
|Emirates NBA Cup
21/11/2025
Denver Nuggets
Houston Rockets
Emirates NBA Cup
28/11/2025
Milwaukee Bucks
New York Knicks
Emirates NBA Cup
29/11/2025
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers
Emirates NBA Cup
05/12/2025
Los Angeles Lakers
Boston Celtics
Temporada Regular
05/12/2025
Dallas Mavericks
Oklahoma City Thunder
Temporada Regular
09/12/2025
A definir
A definir
Emirates NBA Cup
10/12/2025
A definir
A definir
Emirates NBA Cup
10/12/2025
A definir
A definir
Emirates NBA Cup
13/12/2025
A definir
A definir
Emirates NBA Cup
13/12/2025
A definir
A definir
Emirates NBA Cup
13/12/2025
A definir
A definir
Emirates NBA Cup
|16/12/2025
|A definir
|A definir
|Emirates NBA Cup
19/12/2025
Philadelphia 76ers
New York Knicks
Temporada Regular
19/12/2025
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Temporada Regular
26/12/2025
Boston Celtics
Indiana Pacers
Temporada Regular
27/12/2025
Los Angeles Clippers
Portland Trail Blazers
Temporada Regular
02/01/2026
Atlanta Hawks
New York Knicks
Temporada Regular
03/01/2026
Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors
Temporada Regular
10/01/2026
Minnesota Timberwolves
Cleveland Cavaliers
Temporada Regular
15/01/2026
Memphis Grizzlies
Orlando Magic
Temporada Regular
15/01/2026
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
Temporada Regular
16/01/2026
New York Knicks
Golden State Warriors
Temporada Regular
|18/01/2026
|Orlando Magic
|Memphis Grizzlies
|Temporada Regular
22/01/2026
Golden State Warriors
Dallas Mavericks
Temporada Regular
23/01/2026
Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers
Temporada Regular
23/01/2026
Houston Rockets
Detroit Pistons
Temporada Regular
23/01/2026
Indiana Pacers
Oklahoma City Thunder
Temporada Regular
29/01/2026
Milwaukee Bucks
Washington Wizards
Temporada Regular
29/01/2026
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Temporada Regular
31/01/2026
San Antonio Spurs
Charlotte Hornets
Temporada Regular
05/02/2026
Chicago Bulls
Toronto Raptors
Temporada Regular
07/02/2026
Philadelphia 76ers
Los Angeles Lakers
Temporada Regular
06/02/2026
New York Knicks
Detroit Pistons
Temporada Regular
|07/02/2026
|Los Angeles Clippers
|Sacramento Kings
|Temporada Regular
07/02/2026
Dallas Mavericks
San Antonio Spurs
Temporada Regular
12/02/2026
Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
Temporada Regular
13/02/2026
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers
Temporada Regular
19/02/2026
Detroit Pistons
New York Knicks
Temporada Regular
20/02/2026
Boston Celtics
Golden State Warriors
Temporada Regular
26/02/2026
Houston Rockets
Orlando Magic
Temporada Regular
27/02/2026
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
Temporada Regular
28/02/2026
Houston Rockets
Miami Heat
Temporada Regular
05/03/2026
Golden State Warriors
Houston Rockets
Temporada Regular
06/03/2026
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
Temporada Regular
07/03/2026
Orlando Magic
Minnesota Timberwolves
Temporada Regular
|12/03/2026
|Philadelphia 76ers
|Detroit Pistons
|Temporada Regular
12/03/2026
Boston Celtics
Oklahoma City Thunder
Temporada Regular
13/03/2026
New York Knicks
Indiana Pacers
Temporada Regular
14/03/2026
Minnesota Timberwolves
Golden State Warriors
Temporada Regular
14/03/2026
Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks
Temporada Regular
28/03/2026
Milwaukee Bucks
San Antonio Spurs
Temporada Regular
02/04/2026
Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder
Temporada Regular
02/04/2026
Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors
Temporada Regular
04/04/2026
San Antonio Spurs
Denver Nuggets
Temporada Regular
09/04/2026
Boston Celtics
New York Knicks
Temporada Regular
09/04/2026
Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
Temporada Regular
|10/04/2026
|Cleveland Cavaliers
|Atlanta Hawks
|Temporada Regular
10/04/2026
Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets
Temporada Regular
14/04/2026
A definir
A definir
So-Fi Play-In Tournament
14/04/2026
A definir
A definir
So-Fi Play-In Tournament
15/04/2026
A definir
A definir
So-Fi Play-In Tournament
15/04/2026
A definir
A definir
So-Fi Play-In Tournament
17/04/2026
A definir
A definir
So-Fi Play-In Tournament
17/04/2026
A definir
A definir
So-Fi Play-In Tournament
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias