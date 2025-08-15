menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

NBA: Lakers e Warriors serão as franquias mais transmitidas no Brasil

Veja o calendário de todos os jogos

LeBron James - Luka Doncic - Los Angeles Lakers
imagem cameraLuka Doncic em seu primeiro jogo, ao lado de LeBron James, pelo Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / AFP)Luka Doncic em seu primeiro jogo, ao lado de LeBron James, pelo Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / AFP)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/08/2025
11:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada regular da NBA começa em 21 de outubro, e a liga já divulgou o calendário completo de confrontos. No Brasil, os canais de transmissão ESPN e Prime Video também anunciaram as partidas que serão exibidas, e o Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors são as franquias com mais jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo a programação, os fãs brasileiros verão 34 jogos do Warriors, 33 do Lakers e 32 do Thunder. Já entre os times com menos tempo de tela no país estão Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, Utah Jazz e Washington Wizards, com apenas duas partidas transmitidas ao longo de toda a temporada.

Essa diferença se deve principalmente ao fato de os principais jogadores da liga defenderem essas franquias. Estrelas como Stephen Curry, LeBron James, Luka Dončić e o MVP Shai Gilgeous-Alexander protagonizaram momentos decisivos na temporada anterior, o que naturalmente aumenta o interesse e a demanda do público brasileiro por seus jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

2025 NBA Finals - Indiana Pacers v Oklahoma City Thunder
Shai Gilgeous-Alexander em ação pelo Thunder na NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Canal divulga agenda de transmissão de jogos exclusivos da NBA

O Prime Video divulgou os primeiros 67 jogos com transmissão exclusiva da plataforma e vai ser a única plataforma que vai transmitir as finais da NBA.

A aquisição do streaming põe fim a uma era de 29 anos da ESPN Brasil como detentora exclusiva das transmissões das finais da liga no país. A emissora do grupo Disney manteve os direitos em todos os anos desde 1996. Com isso, encerra essa sequência com a cobertura

continua após a publicidade

Confira a agenda de jogos da NBA exclusivos no Prime Video

DataTime de casaTime visitanteEvento

24/10/2025

Boston Celtics

New York Knicks

Temporada Regular

24/10/2025

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers

Temporada Regular

31/10/2025

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

Emirates NBA Cup

31/10/2025

Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies

Emirates NBA Cup

07/11/2025

Houston Rockets

San Antonio Spurs

Emirates NBA Cup

07/11/2025

Golden State Warriors

Denver Nuggets

Emirates NBA Cup

15/11/2025

Miami Heat

New York Knicks

Emirates NBA Cup

14/11/2025

Golden State Warriors

San Antonio Spurs

Emirates NBA Cup

21/11/2025Indiana PacersCleveland CavaliersEmirates NBA Cup

21/11/2025

Denver Nuggets

Houston Rockets

Emirates NBA Cup

28/11/2025

Milwaukee Bucks

New York Knicks

Emirates NBA Cup

29/11/2025

Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers

Emirates NBA Cup

05/12/2025

Los Angeles Lakers

Boston Celtics

Temporada Regular

05/12/2025

Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

09/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

10/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

10/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

13/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

13/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

13/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

16/12/2025A definirA definirEmirates NBA Cup

19/12/2025

Philadelphia 76ers

New York Knicks

Temporada Regular

19/12/2025

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Temporada Regular

26/12/2025

Boston Celtics

Indiana Pacers

Temporada Regular

27/12/2025

Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers

Temporada Regular

02/01/2026

Atlanta Hawks

New York Knicks

Temporada Regular

03/01/2026

Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors

Temporada Regular

10/01/2026

Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers

Temporada Regular

15/01/2026

Memphis Grizzlies

Orlando Magic

Temporada Regular

15/01/2026

Oklahoma City Thunder

Houston Rockets

Temporada Regular

16/01/2026

New York Knicks

Golden State Warriors

Temporada Regular

18/01/2026Orlando MagicMemphis GrizzliesTemporada Regular

22/01/2026

Golden State Warriors

Dallas Mavericks

Temporada Regular

23/01/2026

Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers

Temporada Regular

23/01/2026

Houston Rockets

Detroit Pistons

Temporada Regular

23/01/2026

Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

29/01/2026

Milwaukee Bucks

Washington Wizards

Temporada Regular

29/01/2026

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Temporada Regular

31/01/2026

San Antonio Spurs

Charlotte Hornets

Temporada Regular

05/02/2026

Chicago Bulls

Toronto Raptors

Temporada Regular

07/02/2026

Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers

Temporada Regular

06/02/2026

New York Knicks

Detroit Pistons

Temporada Regular

07/02/2026Los Angeles ClippersSacramento KingsTemporada Regular

07/02/2026

Dallas Mavericks

San Antonio Spurs

Temporada Regular

12/02/2026

Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

13/02/2026

Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers

Temporada Regular

19/02/2026

Detroit Pistons

New York Knicks

Temporada Regular

20/02/2026

Boston Celtics

Golden State Warriors

Temporada Regular

26/02/2026

Houston Rockets

Orlando Magic

Temporada Regular

27/02/2026

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers

Temporada Regular

28/02/2026

Houston Rockets

Miami Heat

Temporada Regular

05/03/2026

Golden State Warriors

Houston Rockets

Temporada Regular

06/03/2026

Los Angeles Lakers

Denver Nuggets

Temporada Regular

07/03/2026

Orlando Magic

Minnesota Timberwolves

Temporada Regular

12/03/2026Philadelphia 76ersDetroit PistonsTemporada Regular

12/03/2026

Boston Celtics

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

13/03/2026

New York Knicks

Indiana Pacers

Temporada Regular

14/03/2026

Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors

Temporada Regular

14/03/2026

Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks

Temporada Regular

28/03/2026

Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs

Temporada Regular

02/04/2026

Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

02/04/2026

Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors

Temporada Regular

04/04/2026

San Antonio Spurs

Denver Nuggets

Temporada Regular

09/04/2026

Boston Celtics

New York Knicks

Temporada Regular

09/04/2026

Los Angeles Lakers

Golden State Warriors

Temporada Regular

10/04/2026Cleveland CavaliersAtlanta HawksTemporada Regular

10/04/2026

Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets

Temporada Regular

14/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

14/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

15/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

15/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

17/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

17/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias