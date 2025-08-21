Após se aposentar, ex-jogador da NBA ganha cargo em emissora

Após anunciar aposentadoria na última terça-feira (19) após 11 temporadas na NBA, o ex-jogador do Los Angeles Clippers, John Wall foi contratado pela Amazon Prime Video para as transmissões da temporada 25/26 da maior liga de basquete do mundo.

John Wall é o novo contratado da Amazon Prime Video (Foto: Carmen Mandato / AFP)

A equipe de transmissão da Amazon será reforçada não apenas por Wall, mas por um verdadeiro time de lendas da NBA e do basquete. No começo deste ano, nomes como Dwyane Wade, Steve Nash, Taylor Rooks, Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Candace Parker e Stan Van Gundy já haviam sido confirmados, criando um grupo repleto de figuras conhecidas mundialmente pelos fãs.

Dentre eles, Wade e Nash assumirão as funções de analistas de jogos e de programas em estúdio. Wade já tem um histórico na área, tendo trabalhado como comentarista da NBC nas Olimpíadas de Paris e feito aparições na TNT dos EUA, enquanto o bicampeão da NBA, Nash, também já participou de transmissões anteriormente.

Durante seus 11 anos na NBA, Wall registrou médias de 18,7 pontos por jogo. O armador ainda contribuiu com 4,2 rebotes e 8,9 assistências por partida, além do aproveitamento nos arremessos de 43,0% nos arremessos em quadra.

Carreira de John Wall na NBA

John Wall foi a primeira escolha do Draft da NBA em 2010, após brilhar na Universidade de Kentucky. Durante sua única temporada universitária, o armador se destacou como principal referência da equipe e conquistou o título de "Calouro do Ano" da NCAA.

O armador rapidamente se estabeleceu como peça fundamental na reconstrução do Wizards, onde atuou por uma década. Embora não tenha sido eleito o melhor calouro da NBA em sua primeira temporada, foi selecionado para o primeiro time de calouros daquele ano.

O auge de sua carreira ocorreu entre 2013 e 2018, período em que foi convocado para o "All-Star" por cinco temporadas consecutivas. Apesar de suas atuações individuais, o Wizards não conseguiu avançar além das semifinais da Conferência Leste durante sua permanência.

Em 2020, Wall foi negociado com o Houston Rockets em uma troca que trouxe Russell Westbrook para Washington. A franquia da capital americana avaliou que havia atingido seu limite com o armador como líder da equipe. No Rockets, Wall manteve números consistentes, mas começou a enfrentar problemas com lesões e não foi utilizado pela equipe texana, que buscava negociá-lo com outras franquias, na temporada 2021/22.

Sem interessados em uma troca, o jogador se tornou agente livre em 2022 e assinou com o Los Angeles Clippers por dois anos. O jogador viu seus números diminuírem, e as lesões continuaram afetando seu desempenho na Califórnia. Posteriormente, foi negociado de volta aos Rockets, que o dispensaram.