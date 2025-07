Paolo Banchero assina extensão máxima com o Orlando Magic

O Orlando Magic oficializou nesta segunda-feira (7) a extensão máxima de contrato com Paolo Banchero, principal nome da equipe da NBA. O acordo é de cinco anos e gira em torno de US$ 239 milhões, podendo chegar a US$ 287 milhões caso o jogador atinja metas individuais, como para All-NBA ou o prêmio de MVP.

Primeira escolha do Draft de 2022, Banchero tem apenas 22 anos e rapidamente se firmou como o pilar da franquia da Flórida. Ele foi eleito Calouro do Ano em 2023 e, na última temporada, melhorou seu desempenho: 25.6 pontos, 7.4 rebotes e 4.8 assistências por jogo, além da primeira convocação para o All-Star Game.

Paolo Banchero na noite do draft da NBA de 2022 (Foto: Arturo Holmes / AFP)

O desempenho foi fundamental para a campanha do Magic em 2023–24, que terminou com a classificação para os playoffs, algo que a equipe não alcançava desde 2020.

A extensão máxima segue a tendência da liga de assegurar jovens talentos antes que se tornem agentes livres. Banchero passa a integrar um seleto grupo de atletas que assinaram contratos supermáximos com menos de 23 anos, ao lado de nomes como Luka Dončić e Trae Young.

O próximo passo do Magic será fortalecer o elenco ao redor de seu principal jogador. Com outros jovens promissores como Franz Wagner e Jalen Suggs sob contrato, a equipe busca dar um salto de competitividade no Leste já nas próximas temporadas.

A equipe conseguiu a adição de Desmond Bane, ex companheiro do craque Ja Morant no Memphis Grizzlies. A integração de Bane ao elenco do Orlando Magic promete fortalecer a equipe.

Números de Paolo Banchero na NBA