Astro da NBA exalta parceria entre Flamengo e Betano

O pivô do Milwaukee Bucks e 2 vezes MVP da NBA, Giannis Antetokounmpo, parabenizou o Flamengo pelo novo patrocínio fechado com a casa de apostas Betano. O grego é embaixador global da casa de apostas.

Em julho, Giannis participou da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado pela Betano. O camisa 34 do Milwaukee Bucks também deixou sua assinatura e uma placa para marcar a ação.

Embaixador da Betano desde 2023, o atleta duas vezes considerado o jogador mais valioso da NBA (MVP), sabe a importância de espaços públicos como forma de entretenimento e inclusão social para o desenvolvimento de uma relação constante e saudável com o esporte.

De férias no Brasil, o ala-pivô do Milwaukee Bucks, marcou presença no duelo entre Brasil e Itália, pela VNL feminina, realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. O jogador também assistiu à partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Saída de Antetokounmpo pode ser travada por Milwaukee Bucks na NBA

Os rumores sobre uma possível saída de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks são destaques do mercado da offseason da NBA. Após a eliminação precoce nos playoffs, a equipe prepara "planos" para conservar o ala dentro do elenco para a próxima temporada. Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN, ofertas serão apresentadas para o jogador permanecer em Milwaukee.

— Uma coisa que Milwaukee tem oferecido a ele é ter a bola nas mãos com muito mais frequência na próxima temporada. Ele jogou com um cara como Damian Lillard e ele não vai sair. Além disso, não acho que haverá surpresa se Thanasis (Antetokounmpo) voltar a jogar neste time. Mas o Bucks está dizendo a Giannis: "vamos te dar mais controle, mais toques na bola e mais responsabilidade na criação". Assim, acredita que pode competir na Conferência Leste — afirmou Charania.

O sucesso esperado pelo Bucks na NBA com Antetokounmpo não apenas "imaginação" da equipe. Liderado pelo astro grego, a franquia conquistou o título em 2021 após 50 anos de jejum. Com isso, a atual campanha foi apenas o primeiro passo para um futuro de sucesso na NBA.

Flamengo e Betano acertam maior patrocínio da história do futebol brasileiro

O acordo, o maior do futebol brasileiro, começa a valer em setembro deste ano, e vai até o fim de 2028.

Ao todo, o Flamengo receberá cerca de R$ 900 milhões nos três anos do vínculo. Internamente, conselheiros classificam o acordo como algo histórico. Por mês, o Rubro-Negro receberá cerca de R$ 22,3 milhões.