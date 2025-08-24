O Golden State Warriors, de Stephen Curry, tentou contratar LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, múltiplas vezes durante o último ano, segundo o jornalista americano Jake Fischer.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

LeBron James e Stephen Curry em partida da NBA (Foto: Ezra Shaw / AFP)

Apesar da tentativa da equipe da Califórnia de contar o “Rei”, as tratativas não foram para frente. Isso porque o próprio jogador decidiu exercer sua opção contratual, garantindo sua permanência para a temporada 25/26.

Warriors sonha com LeBron James e Stephen Curry

Em fevereiro de 2024, a franquia já havia feito uma tentativa audaciosa de adquirir a lenda do Los Angeles Lakers, LeBron James. A proposta, que segundo a ESPN foi prontamente rejeitada.

continua após a publicidade

— Os Warriors sonham em juntar LeBron com Stephen Curry e Draymond Green desde o ano passado. Eles o sondaram e a tentativa de transferência fracassou em fevereiro — afirmou Brian Windhorst, jornalista da ESPN americana.

​Contudo, o fim deste contrato, em meados de 2026, é o ponto de inflexão. Caso opte por adiar sua aposentadoria e ir para o mercado como um agente livre irrestrito, o cenário muda completamente. Diversos times devem se movimentar para contar com o 2 maior jogador da história da maior liga de basquete do mundo.

continua após a publicidade

LeBron James cogita aposentadoria?

Conforme o jornalista Chris Fedor, quando chegar a hora de LeBron se aposentar, o camisa 23 e astro do time da Califórnia, deve fazer o anúncio da aposentadoria antes do ínicio da temporada.

— Não vai ser uma situação em que ele joga o último ano e, na offseason, simplesmente se aposenta — afirmou o jornalista. — A sensação que eu tenho é que o LeBron quer tudo. Ele quer a turnê de despedida. Ele quer todas essas franquias relembrando os momentos dele contra elas. Ele quer todo o brilho e o glamour que vêm com um dos maiores jogadores, senão o maior jogador de todos os tempos, anunciando sua aposentadoria, eventualmente — concluiu.

Apesar do momento conturbado no Lakers, LeBron James deve continuar na franquia de Los Angeles até a próxima temporada, mesmo sem um contrato de renovação. Aos 40 anos, o astro não quer "perder tempo" na busca por mais títulos, conforme afirmou seu assessor.