Estrela da NBA, Curry fecha parceria com Google para IA

Além da bola na cesta. Um dos principais jogadores da NBA, Stephen Curry fechou uma parceria com o Google para ajudar a desenvolver linhas de produção da gigante de tecnologia. O armador será consultor de desempenho da empresa e vai fornecer a perspectiva esportiva para produtos das áreas de hardware e software. E ainda vai usar inteligência artificial (IA) para melhorar seu desempenho em quadra. A informação foi publicada inicialmente pelo site SportsPro.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Curry vai trabalhar junto ao Google Health, Google Pixel e o Google Cloud. Sempre na linha de consultoria. Já a IA será, especificamente, do Google Cloud. O armador de 37 anos também vai promover celulares, relógios e fones de ouvido do portfólio Pixel da gigante estadunidense. O objetivo, pelo lado da empresa, além do lado comercial, é aperfeiçoar os produtos.

O jogador do Golden State Warriors, em contrapartida, vai usar a inteligência artificial do Google Cloud para melhorar o desempenho dele em quadra. Por exemplo, vai utilizar o AI Basketball Coach para fornecer análises detalhadas de treinos e jogos.

continua após a publicidade

Estrela da NBA, Curry fecha parceria com Google (Foto: Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em quadra

Sempre sob a batuta de Curry, o Golden State Warriors se mexeu pouco no mercado de transferências entre a última e a atual temporada. E o desempenho competitivo recente também passou longe do título. A equipe ficou em sétimo lugar na Conferência Oeste na última temporada regular, classificando-se assim para o Play In. A equipe avançou para o playoff após vencer o Memphis Grizzlies, superou o Houston Rockets por 4 a 3, mas foi eliminado nas semifinais por semifinal.

Histórico

Stephen Curry é considerado um dos maiores jogadores da história do basquete. Quando a NBA publicou, em 2021, uma lista com os atletas que a própria liga considerava os 75 maiores da história da competição - aniversário de mesmo número do campeonato -, o armador estava lá.

continua após a publicidade

O camisa 30 soma quatro títulos, um MVP das finais, dois MVP da temporada regular e foi eleito All Star por 11 vezes.