Luka Doncic ultrapassa Jokic e conquista marca histórica na NBA

O esloveno Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, alcançou mais uma marca histórica na NBA nesta madrugada de quinta-feira (21). O armador se consolidou como o segundo maior jogador da história a registrar triplos-duplos com, no mínimo, 30 pontos.

O feito veio na partida contra o Denver Nuggets, onde Doncic anotou 38 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, superando as 51 ocorrências do astro Nikola Jokic e assumindo a vice-liderança isolada na estatística. Um triplo-duplo é caracterizado por atingir dígitos duplos (10 ou mais) em três fundamentos.

O desafio para o topo

Para alcançar a primeira colocação, Doncic terá que mirar alto. O líder da estatística é a lenda Oscar Robertson, o "The Big O", que acumulou impressionantes 106 triplos-duplos de 30 pontos ao longo de sua carreira.

Com 52 feitos registrados, o esloveno precisará de mais 54 para ultrapassar Robertson. Algo que, dada a excelente fase e o talento do jogador de 26 anos, parece plenamente alcançável em sua trajetória na liga.

Luka Dončić e Jaxson Hayes, do Lakers, comemoram falta marcada contra o Nuggets no quarto período (Foto: Tanner Pearson/Clarkson Creative/Getty Images/AFP)

Reconhecimento para o All-Star Game

Reflexo de sua performance espetacular, Luka Doncic foi o atleta mais votado pelo público para o All-Star Game da NBA neste ano.

— É incrível. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim. Sou apenas um garoto da Eslovênia, sabe? Que sonhava em jogar na NBA, e chegar aqui e ter isso. Fico muito honrado. Então só quero agradecer a todos.

O All-Star Game é o tradicional "Jogo das Estrelas", onde os destaques da temporada são escolhidos por votação do público, dos próprios jogadores da NBA e da imprensa especializada.

Neste ano, a liga inova no formato do evento: serão três equipes – duas norte-americanas e uma internacional. Os times se enfrentarão em jogos de 12 minutos. Cada elenco contará com oito atletas, mas o comissário da liga, Adam Silver, poderá convocar nomes adicionais caso o número mínimo de participantes não seja atingido.

